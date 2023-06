ABC News hat vier neue True-Crime-Dokus

US-Fernsehen

Die Filme werden – wie immer – bei der Disney-Plattform Hulu zur Verfügung gestellt.

In diesem Sommer erweitert ABC News Studios seine Sammlung an fesselnden True-Crime-Doku-Serien und stellt vier fesselnde erzählerische Non-Fiction-Titel vor, die exklusiv auf Hulu gestreamt werden: «The Ashley Madison Affair», «Betrayal: The perfect Husband», «Mother Undercover» und «Demons and Saviors».(07.07.) ist eine dreiteilige, explosive Doku-Serie, die den unglaublichen Aufstieg und Fall der skandalumwitterten und berüchtigten Dating-Plattform Ashley Madison beleuchtet. Basierend auf dem erfolgreichen Podcast «Betrayal», ist(11.07.) ist eine Liebesgeschichte, die furchtbar schief läuft. Jen Faison sagt, dass sie dachte, sie hätte ihr Happy End mit ihrer College-Liebe gefunden, einem geliebten Highschool-Lehrer namens Spencer Herron. Doch ihr scheinbar perfektes Leben implodiert an einem Frühlingsnachmittag, als Faison entdeckt, dass hinter ihrer märchenhaften Romanze ein Netz aus Lügen, Affären und kriminellen sexuellen Übergriffen steckt.Die fesselnde neue vierteilige Doku-Serie(27.07.) erzählt die Geschichten von vier mutigen Müttern, die auf einer Mission sind, ihre Kinder zu retten oder ihnen Gerechtigkeit zu verschaffen. In vier fesselnden Episoden werden die Zuschauer Zeuge, wie außergewöhnlich weit Mütter gehen, um ihre Kinder zu schützen. Die dreiteilige Serieerzählt die bemerkenswerte Geschichte von Christina Boyer - einst berüchtigt als "Poltergeist-Mädchen", jetzt eine Frau, die wegen Mordes an ihrer dreijährigen Tochter verurteilt wurde. Dreißig Jahre nach ihrer lebenslangen Haftstrafe beteuert Christina immer noch ihre Unschuld. Die Serie folgt einer Gruppe von Amateurdetektiven, die davon besessen sind, sie zu entlasten.