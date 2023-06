«Tough as Nails» kommt zu CBS

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird das Format im Sommerprogramm ausstrahlen.

CBS erweitert sein Sommer-Reality-Programm um, das zweimal wöchentlich ausgestrahlt wird. Die erste zweistündige Folge wird am Sonntag, den 2. Juli um 20:00, und am Freitag, den 7. Juli um 20:00 auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und kann live und auf Abruf auf Paramount+ gestreamt werden.«Tough As Nails» ist eine Wettbewerbsserie, die alltägliche Amerikaner feiert, die ihre Schwielen an den Händen als Ehrenzeichen betrachten. Zum ersten Mal wurde die Show in der kanadischen "Steeltown" Hamilton, Ontario, gedreht und zeigt Arbeiter aus den Vereinigten Staaten und Kanada, die bereit sind, ihre Stärke, Ausdauer, Lebenskompetenz und mentale Zähigkeit in Herausforderungen zu testen, die in realen Szenarien stattfinden. Einer nach dem anderen scheidet aus dem Einzelwettbewerb aus, bis ein Sieger gekürt ist, aber niemand geht nach Hause. Die Teilnehmer, die aus dem Einzelwettbewerb ausscheiden, treten bis zum Ende der Staffel in einem Teamwettbewerb an und haben die Chance auf zusätzliche Geldpreise.Das Format reiht sich in das kürzlich angekündigte Sommerprogramm von CBS ein, zu dem auch «Secret Celebrity Renovation» gehört, das am Freitag, den 4. August Premiere hat; die 25. Staffel von, die am Mittwoch, 2. August beginnt, gefolgt von Ausgaben am Donnerstag und Sonntag; die musikalische Spielshow «Superfan», die am Mittwoch, 9. August ihre Premiere feiert; und «The Challenge: USA», die am Donnerstag, 10. August startet.