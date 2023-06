Finale «Billions»-Staffel startet im August

US-Fernsehen

Mitte August wird die neue Runde ihr Debüt feiern. Ableger sind allerdings schon in Planung.

wird offiziell mit der siebten Staffel bei Showtime enden. Die Serie, die in der Welt der Hochfinanz und der Politik startet, debütierte ursprünglich 2016 auf dem Premium-Kabelsender. Staffel sieben wird aus zwölf Episoden bestehen und am 11. August auf Paramount+ mit Showtime starten, bevor sie am 13. August um 20.00 Uhr auf Showtime ihr lineares Debüt feiert."«Billions» hat Macht, Geld und Gier auf eine Art und Weise erforscht, die die Serie nicht nur zu einem riesigen Erfolg machte, sondern dank des kreativen Brain Trusts von Brian und David auch ihr eigenes Genre definierte", sagte Chris McCarthy, Präsident und CEO von Showtime, MTV Entertainment Studios und Paramount Media Networks. "Diese letzte Staffel ist vollgepackt mit den unglaublichen, komplexen Dialogen und der Dynamik der Charaktere, die die Fans lieben gelernt haben, und wir sind begeistert, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diese Hit-Serie zu einem globalen Franchise zu machen."Dan Soder, der Mafee in der Dramaserie von Anfang an gespielt hat, verkündete die Nachricht vom Ende der Serie während eines Auftritts in der Football Night in Chicago von NBC Sports Chicago. "Staffel sieben, die letzte Staffel von «Billions», ist auf dem Weg", sagte Soder. "Darf ich das nicht sagen? Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll."Die Entscheidung, die Serie abzusetzen, kommt nicht völlig überraschend. Die Muttergesellschaft von Showtime, Paramount, stellt den Premium-Sender derzeit als Paramount+ With Showtime neu auf, und kurz nach der Ankündigung der Umbenennung wurden bereits mehrere Serien abgesetzt. Mehrere Spinoffs von «Billions» sind jedoch in Arbeit, und zwar von den ausführenden Produzenten Koppelman, Levien und Paul Schiff. Dazu gehören «Billions: Miami», «Billions: London», «Millions» und «Trillions».