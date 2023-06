«Argylle» kommt in die Kinos

Kino-News

Apple und MARV arbeiten für die Kinoauswertung mit Universal Pictures zusammen.

Apple Original Films hat in Zusammenarbeit mit MARV bekannt gegeben, dass der mit Spannung erwartete Filmdes gefeierten Regisseurs und Produzenten Matthew Vaughn in Partnerschaft mit Universal Pictures am 2. Februar 2024 weltweit in die Kinos kommen wird, bevor er auf Apple TV+ gestreamt wird.«Argylle» folgt den weltumspannenden Abenteuern des Super-Spions Argylle durch die USA, London und andere exotische Schauplätze und bietet eine hochkarätige, preisgekrönte Besetzung, darunter Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose und Samuel L. Jackson.Unter der Regie von Matthew Vaughn basiert «Argylle» auf einem Drehbuch von Jason Fuchs. Produziert wird der Film von Cloudy Productions und Vaughns regelmäßigen Mitarbeitern Adam Bohling und David Reid, sowie von Fuchs. Zygi Kamasa, Carlos Peres, Claudia Vaughn und Adam Fishbach fungieren als ausführende Produzenten.