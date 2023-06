Kyzer - Humorvolle Berichterstattung steht beim Meinungsblogger auf dem Tagesprogramm

YouTuber

von Finn Luca 18. Juni 2023, 12:00 Uhr

Ob betrügerische YouTuber, die mit schlimmen Krankheiten angeblich Spenden sammeln oder aktuelle Ereignisse auf YouTube Deutschland. Der Meinungsblogger Kyzer berichtet über ein breites Spektrum an Ereignissen.

Seit gut anderthalb Jahren ist der Meinungsblogger auf YouTube aktiv. „Die beste Show auf ganz Youtube“, so lautet sein Motto auf seinem Kanal. In seinen Videos thematisiert er aktuelle Skandale, betrügerische Social Media Accounts oder allgemeine Probleme. Der Youtuber schafft es, informative Inhalte humorvoll zu erzählen, ohne dabei die nötige Ernsthaftigkeit zu verlieren.Kyzer, mit bürgerlichem Namen Andreas, ist ein österreichischer YouTuber. Vor seiner Onlinekarriere war er beim österreichischen Bundesheer und arbeitete danach in einem Lebensmittelhandel. Am 17. Oktober 2021 gründete er seinen Kanal, damals noch unter dem Namen Kyzer News. Anfangs berichtete der Österreicher nur über Ereignisse innerhalb von YouTube Deutschland. Dann kam der amerikanische Raum hinzu, bis er schließlich über alle Geschehnisse auf diversen Social-Media-Plattformen berichtet. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf das aktuelle Tagesgeschehen. In dem Video „Typ leakt Pentagon Dokumente auf Minecraft Discord Server“ beschreibt er, wie ein Mitarbeiter aus banalem Anlass streng geheime Dokumente des amerikanischen Pentagon auf Discord, einer Plattform, auf der sich Menschen online unterhalten können, veröffentlicht.Neben seiner Tätigkeit auf YouTube streamt er regelmäßig auf Twitch unter dem Namen Kyzer98Live. Dort reagiert er live auf Videos, die sich im Allgemeinen mit YouTube Deutschland beschäftigen. Highlight Clips werden auf seinem zweiten YouTube Kanal KyzerLive veröffentlicht. Außerdem macht er zusammen mit den YouTubern Just Nero und Alpha Kevin seit dem 10. Oktober 2022 den Podcast «Roastcast», in dem ebenfalls auf aktuelle Geschehnisse in Deutschland eingegangen wird. Außerdem bietet er seinen Zuschauern mit einem eigenen Discord-Server eine Plattform zum Austausch.Sein derzeit beliebtestes Video ist „Der König von Deutschland“, in dem er die Meme-Legende Thomas Hornauer kritisiert. Dieser Mann hat sich selbst zum König von Deutschland ernannt. Früher verdiente er sein Geld mit Erotik-Hotlines und fragwürdigen Fernsehshows. Später landete er bei TikTok, wo er live nach Menschen sucht, die zu seiner Musik tanzen. Dort sammelt er auch fleißig Spenden. Das Video wurde über 400.000 Mal angeklickt und hat 157.000 Abonnenten.Auch große YouTuber wie Rezo, Elotrix oder Iblali mit über einer Million Abonnenten reagieren regelmäßig auf die Videos, was den informativen und unterhaltsamen Wert des Österreichers unterstreicht.