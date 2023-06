Kabel Eins setzt auf «Prodigal Son», sixx sendet «Numb3rs»

TV-News

Sowohl für Sat.1 als auch für ProSieben war «Prodigal Son» kein Erfolg, trotzdem versucht nun Kabel Eins sein Glück.

Am morgigen Freitag läuft bei Kabel Eins in der Primetime das gewohnte Serien-Programm, das aus vier-Folgen besteht. Am 23. und 30. Juni gibt es jeweils fünf Episoden vonzu sehen ( Quotenmeter berichtete ). Da es von der US-Serie nur eine Staffel gibt und diese mit jener Programmierung beendet ist, präsentiert der Unterföhringer Sender ab dem 7. Juli die nächste Reihe:. Die Produktion von Warner Bros. Television, Fox Entertainment und Berlanti Productions lief in der Vergangenheit schon bei Sat.1 und zuletzt ProSieben, wo im vergangenen Jahr mit der ersten Staffel nur 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin war und die zweite Staffel als Free-TV-Premiere in der Spitze nur auf 6,0 Prozent kam.In Sat.1 flog die erste Staffel im Herbst 2020 nach etwas mehr als der Hälfte aufgrund zu schlechter Ergebnisse aus dem Programm. Nun zeigt Kabel Eins die erste Staffel in Viererpacks am Freitagabend. Darin spielt Tom Payne den Profiler Malcom Bright, der narzisstische Züge zeigt und an einer posttraumatischen Störung leidet. Dennoch ist er an Genialität kaum zu übertreffen. Geprägt durch die Gräueltaten seines Vaters, der als 23-facher Serienmörder unter dem Pseudonym "Der Chirurg" in die Geschichte eingegangen ist, ist es Malcolms Aufgabe beim NYPD, genau diese Sorte Mensch zu ergründen. Dabei muss er den Spagat zwischen den beruflichen Herausforderungen und seiner privaten Leidensgeschichte meistern.Auch bei Schwestersender sixx wurde Fiction-Ware längst vergangener Tage angekündigt. Der Frauensender zeigt ab dem 6. Juli immer donnerstags ab kurz nach 22:00 Uhr die Krimi-Serie. Die CBS-Reihe ist für sixx keine Unbekannte, denn im Winter 2021/22 füllte sie ebenfalls den Sendeplatz am Donnerstagabend und war auch schon Teil des Vorabend-Line-ups des Senders. Die Ausstrahlung ab Juli beginnt wieder von vorne, jeweils zwei Folgen sind geplant.