Fortsetzung für «XO, Kitty»

International

Der Streamingdienst Netflix setzt das südkoreanische Drama fort.

Netflix hatfür eine zweite Staffel verlängert. Die Nachricht kommt etwa einen Monat nach dem Start der Serie am 18. Mai. Laut Netflix debütierte die Serie in den wöchentlichen Top10-Rankings auf Platz zwei mit 72,1 Millionen Sehstunden. «XO, Kitty» ist ein Spin-off der Netflix-Filmreihe «To All the Boys I've Loved Before», die ihrerseits auf einer Reihe von Jugendromanen von Jenny Han basiert.Die Serie folgt der "Teenager-Vermittlerin Kitty Song Covey, die glaubt, alles über die Liebe zu wissen", wie es in der offiziellen Beschreibung heißt. "Aber als sie um die halbe Welt zieht, um ihren Freund wiederzusehen, muss sie bald feststellen, dass Beziehungen sehr viel komplizierter sind, wenn das eigene Herz auf dem Spiel steht.Anna Cathcart spielt die Hauptrolle der Kitty, während in der Serie auch Minyeong Choi als Dae, Gia Kim als Yuri, Sang Heon Lee als Min Ho, Anthony Keyvan als Q und Peter Thurnwald als Alex mitspielen. Zur Besetzung gehören außerdem Yunjin Kim als Jina, Sarayu Blue als Trina, John Corbett als Dan Covey, Michael K Lee als Professor Lee, Jocelyn Shelfo als Madison und Regan Aliyah als Juliana. Han hat die Serie entwickelt und fungiert zusammen mit Sascha Rothchild als Co-Showrunner und ausführender Produzent. Matt Kaplan von ACE Entertainment ist ebenfalls ausführender Produzent. Die Serie wird von ACE und Awesomeness Studios produziert.