«Kampf der Realitystars» lässt zum Finale nach

Quotennews

Die Staffel hatte auf ganzer Linie überzeugt, doch das gestrige Finale gehörte bei RTLZWEI zu den schwächsten der diesjährigen Ausgaben.



Im vergangenen Jahr durfte such Elena Miras beidie Krone aufsetzen. Gestern wurde ihr Nachfolger gesucht. In der vierten Staffel der Show waren 23 Realitystars für 50.000 Euro angetreten. Nach zehn Folgen waren nun noch 40.000 Euro und acht echte Stars übrig. In einem letzten Spiel wurden die Top 3 ausgewählt, ehe schließlich die 20 bereits ausgeschiedenen Kandidaten über den Sieger oder die Siegerin entscheiden durften. Am Ende ging der Sieg an Serkan Yavuz.Im Halbfinale hatten 0,86 Millionen Fernsehende für starke 4,0 Prozent Marktanteil gesorgt. Die 0,37 Millionen Jüngeren hatten sich zudem auf eine hervorragende Quote von 8,8 Prozent gesteigert. Wider Erwarten setzte das Finale jedoch nichts mehr drauf, sondern fiel sogar ein Stück zurück. Die 0,82 Millionen Zuschauer stellten den niedrigsten Wert der Staffel dar. Es wurden dennoch überzeugende 3,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Auch das jüngere Publikum war mit 0,32 Millionen Umworbenen so schwach vertreten wie an keinem anderen Tag. Dadurch sank die Sehbeteiligung auf starke 7,2 Prozent.Ein letztes Mal wurde somit auchausgestrahlt. Obwohl hier die Reichweite ebenfalls auf 0,28 Millionen Menschen zurückgefallen war, steigerte sich die Quote von zuletzt passablen 2,2 auf nun gute 2,6 Prozent. Die 0,10 Millionen Werberelevanten waren sogar von akzeptablen 2,9 auf nun überzeugende 4,2 Prozent geklettert.