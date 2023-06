Kanadisches Fernsehen auf dem Vormarsch

International

Auf der einen Seite soll es zahlreiche neue Programme geben, auf der anderen Seite sind Sender und Streamer auch sehr zurückhaltend.

Die kanadischen Fernsehsender sind auf dem Vormarsch. Während der Upfronts und einer Reihe von Treffen in Toronto in der vergangenen Woche gab der öffentlich-rechtliche Sender CBC mehr als 4.000 Stunden an neuen Programmen bekannt. Bell Media bestätigte zusätzliche 210 Stunden englisch- und französischsprachiger Originalinhalte zu bestellen, womit sich das Programmangebot auf mehr als 1.000 Stunden erhöht. Corus Entertainment kündigte 25 neue und wiederkehrende Serien für seine Marken an.Kanadischen Produzenten zufolge ist es jedoch schwieriger denn je, eine Fernsehserie in Kanada auf den Weg zu bringen. Es gibt nur wenige Käufer, mehr Wettbewerb um die Ressourcen angesichts des Zustroms von Auftragsproduktionen und die Notwendigkeit, globale Inhalte auf der Grundlage von zusammengesetzten Finanzierungsmodellen zu erstellen, die mit der Inflation nur noch schwieriger geworden sind. "Es ist eine schwierige Zeit, jeder versucht, die Kosten zu senken", sagt Glen Salzman, Mitbegründer und CEO von Cineflix. "Für junge Produzenten ist es jetzt wirklich schwierig, ein Unternehmen zu gründen. Die Netzwerke sind risikoscheuer. Das Geld ist knapper."Disney und Apple haben noch keine Aufträge für Kanada angekündigt. Paramount+ hat bis zum Banff World Media Festival gewartet, um sein erstes kanadisches Entwicklungsprogramm und aktuelle kanadische Inhalte vorzustellen. Und was die Streaming-Konkurrenten angeht? Viele sind sich einig, dass das kanadische Angebot nicht überwältigend ist.