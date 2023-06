«Superman & Lois» wird zusammen gestrichen

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen des Senders haben die Serie nur verlängert, weil die Kosten massiv gesenkt wurden.

Die Verantwortlichen von The CW und das Produktionsstudio Warner Bros. Television haben einen Kompromiss gefunden, wie eine vierte Staffel realisiert werden kann. Die letzte Staffel wird nur zehn Episoden umfassen und sieben Schauspieler werden das Set verlassen. Dylan Walsh, Emmanuelle Chriqui, Erik Valdez, Inde Navarrette, Wolé Parks, Tayler Buck und Sofia Hasmik verlassen die Serie. Fünf von ihnen waren von Anfang an dabei: Walsh, Chriqui, Valdez, Parks und Navarrette.Es besteht die Hoffnung, dass Septett in der nächsten Staffel Gastauftritte hat und ihre Rollen wieder aufnimmt, je nach Interesse und Verfügbarkeit der Schauspieler. In Staffel 4 kehren Tyler Hoechlin und Elizabeth Tulloch als Titelhelden, Michael Bishop und Alex Garfin als ihre Kinder und Michael Cudlitz als Lex Luthor zurück. Der «Southland»-Star, der in dieser Staffel als Gaststar eingeführt wurde, wird in der vierten Staffel zu einer regulären Figur. Warner Bros. Television, das «Superman & Lois» zusammen mit dem Studio Berlanti Productions produziert, lehnte eine Stellungnahme gegenüber „Deadline“ ab.«Superman & Lois», die sowohl linear als auch digital gute Einschaltquoten erzielt, ist aufgrund der umfangreichen Spezialeffekte teurer als andere CW-Serien. Neben der Reduzierung der Besetzung wird sich die Serie wahrscheinlich stärker auf ihre Kernprämisse als Familiendrama konzentrieren, während sie ihre Superheldenwurzeln beibehält.