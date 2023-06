«Chicken Run» & Co.: Netflix stellt Animationsfilme vor

US-Fernsehen

Auch Netflix wird in den kommenden Monaten zahlreiche Filme veröffentlichen.

Der diesjährige Netflix-Animationsshowcase, der erneut im Mittelpunkt des Animationsfestivals von Annecy stand, hat mit einem Intro von Adam Sandler den kommenden Titelangeteasert, mit einer mitreißenden Vorführung für Serien wiegeworben und einen erweiterten Blick hinter die Kulissen vongewährt.«Dawn of the Nugget» setzt zwölf (Bildschirm-)Jahre nach dem ersten Film ein, und in der Zwischenzeit haben Ginger und Rocky (jetzt gesprochen von Thandiwe Newton und Zachary Levi) Molly (Bella Ramsey) bekommen. Die Zuschauer treffen die Familie in häuslicher Idylle, während sie das Beste aus dem Vogelschutzgebiet auf der Insel machen, das sie nun ihr Zuhause nennen. Aber es ist nicht alles gut im Paradies – zurück auf dem Festland hat eine ominöse neue Fabrik namens Happy Land Farms damit begonnen, Geflügel in industriellem Maßstab zusammenzutreiben, während die noch junge Molly beginnt, ihren Lebensraum als einen weiteren Stall zum Fliegen zu betrachten.Die Musikkomödie «Leo», bei der Robert Marianetti, Robert Smigel und David Wachtenheim Regie führten, handelt von einer 74-jährigen Echse (gesprochen von Adam Sandler), die aus ihrem Klassenzimmer ausbricht, als sie erfährt, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hat. Obwohl das Regietrio auf der Bühne in Annecy mit der Angst vor der Sterblichkeit spielt, wollte es den Zuschauern keinen falschen Eindruck vermitteln. "Es ist eine Komödie", sagte Smigel. "Wir versprechen es!"Zu den weiteren Filmen, die auf dem Netflix-Panel vorgestellt wurden, gehören der von DreamWorks Animation produziertevon Stephen Chow («Kung Fu Hustle») und die Graphic-Novel-Adaption, die am Mittwoch in Annecy ihre Weltpremiere feiern wird, bevor am nächsten Tag eine ausführliche Making-of-Präsentation folgt.