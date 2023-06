RTL macht «100.000 Mark Show» wieder zur Samstagabendshow

TV-News

Die ersten beiden Ausgaben der Neuauflage mit Ulla Kock am Brink liefen im Herbst noch am Sonntagabend. Anfang Juli wechselt die Gameshow auf den Samstag, wo sie einst zum TV-Kult reifte.

Ulla Kock am Brink wird endlich wieder bei RTL zu sehen sein, nachdemim September und Oktober 2022 neuaufgelegt worden war und seitdem im Regal verschwand. Die Kultgame-Show lief damals noch am Sonntagabend, RTL plant die Show im Hochsommer nun am Samstagabend ein. Die insgesamt dritte Folge läuft am 8. Juli um 20:15 Uhr. Geplant sind insgesamt zwei neue Ausgaben, in denen Kandidaten verschiedene Spiele absolvieren müssen, um am Ende den Hauptpreis mit nach Hause zu nehmen. Unter anderem müssen sie sich am berühmt, berüchtigten „heißen Draht“ beweisen.Der Sendeplatzwechsel ergibt mit Blick auf die schwankenden Ergebnisse im vergangenen Herbst durchaus Sinn. Während die Premiere noch mit 12,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu überzeugen wusste, rutschte das Ergebnis sieben Wochen später auf 8,3 Prozent. Insgesamt fehlte es der «100.000 Mark Show» allerding an Reichweite. Nur 1,66 und 1,32 Millionen Zuschauer schalteten das Comeback am Sonntagabend ein. Nun soll es am Samstagabend besser laufen.Im Anschluss bleibt Ulla Kock am Brink direkt auf Sendung, denn RTL hat das 45-minütige Formatangekündigt. Darin begibt sich die Moderatorin auf eine Reise in die Vergangenheit des Gameshow-Klassikers und stellt Kandidaten vor, die ihr besonders ans Herz gewachsen sind. Ob Gewinner oder Glücksritter, zusammen erlebte sie mit ihnen unvergessliche TV-Momente und meisterte spannende Herausforderungen.