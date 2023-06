Joyn sichert sich österreichische Reality «Forsthaus Rampensau»

TV-News

Außerdem plant man im zweiten Halbjahr einen «The Voice»-Ableger sowie weitere Live-Events mit bekannten Streamern.

In Österreich hatte ATVim Programm, das hierzulande durch Joyn weiterverbreitet wurde. Zuletzt machten bereits Spekulationen die Runde, dass der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 eine eigene Adaption des Reality-Formats plane. Im Rahmen der Screenforce Days hat man nun Nägel mit Köpfen gemacht und unter dem Titeleine eigenproduzierte Adaption angekündigt. Diese soll im Winter über den Streamer gehen.Darin wohnen neun Promis im «Forsthaus Rampensau Germany» mit ihren ebenfalls prominenten Lebenspartnern, Freunden oder Familienmitgliedern unter permanenter Kamerabeobachtung in einem Selbstversorger-Forsthaus. Namen verriet Joyn noch nicht. Dafür berichtete man aber von einem weiteren Format, das bereits im Herbst zehn Party-Begeisterte in dem Reality-Originalauf Mallorca vereint. Dort müssen sie ihr ganzes Talent im Nachtleben unter Beweis stellen, um sich ihren komfortablen Party-Aufenthalt zu verdienen.Bereits bekannt war, dass Joyn auch einen eigenen Ableger vonbekommt.widmet sich der Rap-Musik. Zwei bekannte Coaches suchen im Spin-off nach herausragenden Rap-Talenten, die ganz Deutschland begeistern sollen. Ebenfalls für den Herbst sind weitere Live-Events mit zahlreichen bekannten Streamern geplant. So kommt es zu einem weiteren. Außerdem begeben sich vier Teams bestehend aus jeweils zwei Streamern zurück in die Zeit der(Arbeitstitel). Im Winter 2023 findet in der Kölner Lanxess-Arena die zweitestatt.„Wir geben im zweiten Halbjahr Gas - mit einer Vielzahl an neuen Eigenproduktionen und tollen Events. Von Reality-TV-Formaten über Live-Events, von TV-Previews über Serien- und Filmhighlights: Joyn bietet 2023 Entertainment für jeden Geschmack“, verspricht CEO Tassilo Raesig.