CBS-Boss plaudert über Autorenstreik

Vermischtes

Bei der Unterzeichnung der WGA-Verträge wäre man gerne dabei, aber man muss auf die Rentabilität achten.

CBS-Chef George Cheeks sagte, der Sender verfolge einen "fließenden und dynamischen" Ansatz bei der Zusammenstellung seines Herbstprogramms inmitten des zweiten Monats des Autorenstreiks. Der Manager, der sein neues Amt bei CBS nur wenige Wochen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 antrat, sagte, dass das Serienmodell der Streaming-Anbieter "ernsthafte Herausforderungen" für die Autoren mit sich bringe, die die gesamte Branche auf lange Sicht "lösen" müsse. Cheeks sprach im Rahmen einer breit angelegten Keynote-Session auf dem Banff World Media Festival in Alberta, Kanada, wo Paramount Global das prominenteste Studio vor Ort war."Die vorläufige Einigung mit der DGA war hilfreich; warten wir ab, was mit der SAG passiert", sagte Cheeks am Dienstag. "Ich würde nur sagen, dass im Gegensatz zum Fernsehen, wo das Serienmodell straff ist und sehr gut für unsere kreativen Partner funktioniert, ich denke, dass die Art und Weise, wie sich das Streaming-Serienmodell entwickelt, ernsthafte Herausforderungen für die kreativen Partner darstellt, die wir herausfinden müssen."Cheeks ging auch auf die "bedeutenden Herausforderungen" ein, denen sich die amerikanischen Medienunternehmen gegenübersehen. "Vor mehr als einem Jahr hieß es noch: 'Finde eine Lösung für das Streaming, baue deine [Abonnentengewinnung] um jeden Preis aus, ohne Rücksicht auf die Gewinne.' Das war sozusagen der Auftrag. Und dann wurde es plötzlich das Gegenteil. Jetzt heißt es: "Wie schnell können Sie die Rentabilität erreichen? Und wenn man bereits profitabel ist, wie kann man diese Rentabilität steigern? Das zwingt uns alle, einen Schritt zurückzutreten und unsere Ausgaben für Inhalte wirklich zu rationalisieren".An anderer Stelle der Sitzung verriet Cheeks, dass CBS den Vertrag mit Stephen Colbert um weitere drei Jahre bis 2026 verlängert hat: "Sie sind absolut klasse", sagte Cheeks über das Team der Late Show". "Es ist eine großartige, zusammenhängende Gruppe, die auf allen Zylindern feuert."