BBC-Generaldirektor über neuen Chef

Der nächste BBC-Vorsitzende muss „nachweisbare Erfahrungen“ haben.

Der Generaldirektor der BBC, Tim Davie, hat ein "transparentes" Einstellungsverfahren für den nächsten Vorsitzenden des Senders gefordert. Der bisherige BBC-Vorsitzende Richard Sharp war wegen seiner Rolle bei einem Darlehen an den damaligen britischen Premierminister Boris Johnson im Jahr 2020 zurückgetreten. Elan Closs Stephens wurde zur kommissarischen Vorsitzenden ernannt.Davie erschien am Dienstag vor einer parlamentarischen Untersuchung des britischen Kultur-, Medien- und Sportausschusses über die Arbeitsweise der BBC und wurde gefragt, welche Qualitäten und Fähigkeiten die BBC für den neuen Vorsitzenden benötigt. "Die BBC ist eine unglaublich wertvolle Institution, ein weltweit bewunderter Komplex, der im Zentrum des öffentlichen Interesses steht. Sie braucht einen Weltklasse-Vorsitzenden und wir brauchen einen herausragenden Kandidaten dafür", sagte Davie vor dem Ausschuss."Vom Standpunkt des Vorstands aus gesehen, glauben wir absolut, dass ein transparenter Prozess entscheidend ist. Es muss natürlich jemand sein, der sich für die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der BBC einsetzen kann, das ist absolut entscheidend. Ich denke, es ist nützlich, wenn jemand nachweisbare Erfahrung hat – und das hatten wir in der Vergangenheit in Bezug auf nachweisbare Erfahrung in diesem Sektor – und diese Branche versteht.