Dank Dyn: Bild TV zeigt Handball und Basketball im Free-TV

Jeden Sonntag wird es jeweils ein Spiel der Handball-Bundesliga sowie der Basketball-Bundesliga geben. Die Übertragungen sollen ab Herbst fester Anker eines ausgiebigen Sportsonntags werden.

Dass am neuen Sportstreamingdienst Dyn, der am 23. August on air geht, der Axel Springer Verlag beteiligt ist, ist kein Geheimnis. Deshalb lag die Vermutung nahe, dass auch Bild TV von den zahlreichen Übertragungsrechten, die sich Dyn Media in den vergangenen Monaten gesichert hat, profitieren würde. Bei den Screenforce Days hat der Nachrichtensender nun erstmals konkrete Pläne für die kommende Sportsaison offenbart.Ab dem 27. August 2023 zeigt Bild TV jeden Sonntag ab 15:00 Uhr ein ausgewähltes Top-Spiel der Handball-Bundesliga live und exklusiv im Free-TV. Ab dem 1. Oktober folgt zusätzlich sonntags ab 17:00 Uhr die Live-Übertragung einer Spitzenbegegnung der Basketball-Bundesliga. Vor den Live-Spielen übernimmt BILD TV jeweils live die Vorberichte von Dyn.Begleitet werden die beiden Hallensport-Spiele bei Bild TV ab dem 13. August mit dem neuen fußballfreien Sporttalk. Die Moderatoren Valentina Maceri und Carli Underberg sprechen jeden Sonntag ab 13:30 Uhr über die Top-Spiele des Spieltages. In «HALLEluja! Highlights - Best-of Basketball und Handball» (13:00 Uhr) werden außerdem zuvor die wichtigsten Momente und spektakulärsten Treffer und Körbe aus beiden Bundesligen gezeigt. Die Hallensportarten sollen den ohnehin schon mit Fußball vollgepackten Sonntag zum „sportlichen Super-Sonntag“ machen. Teil des Line-ups bleibt bei Bild TV(ab 9:00 Uhr),(ab 10:00 Uhr) sowie "Reif ist live – Best-of der Woche" (ab 11:00 Uhr).„Bild TV kann noch viel mehr als Fußball, das zeigen wir jetzt auch live mit unserem neuen Talk «HALLEluja!» und den Top-Spielen aus Handball und Basketball. Kombiniert mit unseren meinungsstarken Fußball-Sendungen bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern am Super-Sonntag erstklassige Sportberichterstattung“, erklärt Matthias Brügelmann, Sport-Chefredakteur der Bild-Gruppe und Welt-Gruppe: