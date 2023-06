Gottschalk & Schröder gehen: Sport1 stellt Führung neu auf

Köpfe

Künftig leiten Robin Seckler und Matthias Kirschenhofer gemeinsam als Co-CEOs die Sport1 Medien AG, die in fünf Profit Center aufgeteilt wird.

Der Sportsender Sport1 stellt sich an der Spitze neu auf und hat am Dienstag die Führung neu aufgestellt. Der Vorstand der Sport1 Medien AG und der Aufsichtsrat haben am Dienstag eine Neuaufstellung des Unternehmens vereinbart. Olaf Schröder wird das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Künftig wird die Sport1 Medien AG von Dr. Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler als Co-CEOs gemeinsam geleitet.Außerdem soll das Unternehmen in fünf selbstständige „Profit Center“ aufgeteilt werden. Künftig teil sich der Konzern in Sport1 Digital mit den Websites, Online- und Social-Media-Angeboten, die Free-TV-Sparte mit dem TV-Sender Sport1, die Sparte Pay-TV mit den zwei Bezahlsendern Sport1+ und eSports1, den Bereich New Business zur Etablierung neuer Geschäftsfelder sowie die Sparte Produktion mit dem Sport-TV-Produzenten Plazamedia GmbH, die weiterhin von Jens Friedrichs geführt wird, auf. Die Führung der fünf Profit Center berichtet direkt an die beiden Co-CEOs. Im Zuge der Veränderungen wird auch Pit Gottschalk, bislang Chefredakteur und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, das Unternehmen verlassen. Eine Nachfolgeregelung steht noch nicht fest und soll kurzfristig mitgeteilt werden.„Die stark veränderten Rahmenbedingungen machen eine Neuausrichtung und stärkere Fokussierung auf das Digitalgeschäft und die Etablierung neuer Geschäftsfelder erforderlich. Wir freuen uns darauf, diesen Schritt mit den neuen Co-CEOs anzugehen. Die Sport1 Medien AG wird zukünftig mit Herrn Seckler und Herrn Dr. Kirschenhofer durch zwei erfahrene Medienmanager geführt“, erklärt Bernhard Burgener, Aufsichtsratsvorsitzender der Sport1 Medien AG.Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler lassen sich in der am Dienstagmittag verschickten Mitteilung wie folgt zitieren: „Seit mehr als einem Jahrzehnt kennen wir beide uns und arbeiten zusammen. Als Team werden wir die Sport1 Medien AG nun effizienter und schlagkräftiger machen. Gemeinsam werden wir die Veränderungen anstoßen, um Energie und Kreativität freizusetzen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Neben unserem etablierten Kerngeschäft werden wir zukünftig auf einen Ausbau unserer digitalen Aktivitäten setzen und auf Basis unserer reichweitenstarken Plattformen neue Geschäftsfelder etablieren.“Während Pit Gottschalk nicht zu Wort kommt, sagt Olaf Schröder über seinen Abschied von Sport1: „Ich durfte das Unternehmen mit seinem engagierten Team auf dem Weg zu einer Multichannel-Sportplattform führen. Dafür danke ich dem Aufsichtsrat und weiß das Unternehmen und Team in guten Händen.“ Auf Twitter gab Gottschalk lediglich zu Protokoll: „Genug ist genug.“