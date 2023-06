Sat.1 schickt «Volles Haus!» in eine Sommerpause

TV-News

Ab der kommenden Woche sendet Sat.1 zwei Wochen lang vorproduzierte Ausgaben der quotenschwachen Nachmittags-Show. Ab Juli übernimmt Redseven die Produktion von Flat White.

Obwohl seit rund vier Wochen bereits aufgrund einer Sommeprogrammierung die dreistündige Sat.1-Liveshowam Nachmittag auf zwei Stunden gekürzt wurde, hat Sat.1 nun eine „kurze Sommerpause“ für das quotenschwache Format angekündigt. Ab dem 19. Juni zeigt der kriselnde Unterföhringer Privatsender zwei Wochen lang vorproduzierte Ausgaben der Nachmittagsshow. Verzichten müssen die Zuschauer in dieser Zeit auf die Talkshowsowie das Klatschmagazin, die währenddessen nicht on air gehen.Stattdessen setzt Sat.1 auf neue Folgen des Koch-Battlesmit «Volles Haus!»-Koch Semi Hassine und zwei Familien, die sich einem Wettkochen mit nur 20 Euro Einkaufsbudget stellen. Außerdem gibt es eine neue Staffel der Dokuseriezu sehen, die zuletzt rund eine Stunde der gekürzten Sendezeit ausmachte. Wegen der U21-Europameisterschaft, von der Sat.1 die Spiele mit deutscher Beteiligung überträgt, endet «Volles Haus!» am Donnerstag, 22. Juni und Mittwoch, 28. Juni, jeweils schon um 17:30 Uhr. Dann startet Sat.1 in die Übertragung der Spiele gegen Israel beziehungsweise England.Die Pause wird auch dafür genutzt, um «Volles Haus!» hinter den Kulissen neu auszurichten. Ab dem 3. Juli übernimmt Redseven Entertainment federführend die Produktion von Flat White Productions. Die vor allem für die Umsetzung der Nachmittagsshow gegründete Produktionsfirma soll sich unterdessen auf neue Factual-Entertainment-Formate für alle Plattformen der Seven.One Entertainment Group und externe Wettbewerber konzentrieren, wie es in einer am Dienstagabend verbreiten Nachricht heißt. Flat White Productions soll dann nur noch Beiträge für «Volles Haus!» in Form von Doku-Soaps und Reportagen.Ob Redseven den Bock noch einmal umstoßen kann, ist allerdings mehr als fraglich. Seit Sendestart holte «Volles Haus!» im Schnitt weniger als eine Viertelmillion Zuschauer (die halbe Stunde zwischen 17:30 und 18:00 Uhr ausgenommen) und kam in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf gerade einmal 2,6 Prozent Marktanteil. Sat.1 plant derzeit «Volles Haus!» im Spätsommer wieder auf drei Stunden Sendezeit auszudehnen.