VOX 2023/24: VOX soll gehegt und gepflegt werden

Hintergrund

Die Verantwortlichen des Senders, Kirsten Petersen und Marcel Amruschkewitz, wollen behutsam mit der roten Kugel umgehen. Doch das könnte sich bald rächen.

Bei der großen Programmpräsentationen ist nicht nur spannend, was angekündigt wird, sondern auch, welche Themen außen vor bleiben. Kein Satz wurde über die aktuell gut laufende Daytime gesprochen, das Wochenende war außen vor. «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» lief wochenlang am Freitagabend, kehrt nun auf den Montag zurück und macht Platz für «Wo die Liebe hinfällt». Der Dienstag, der derzeit mit «Sing meinen Song» bestückt ist, bekommt zunächst ein paar Specials spendiert. Wie geht es im Sommer weiter? Wahrscheinlich mit «Hitwisser» und «Hot oder Schrott». Das sind nicht gerade inhaltlich die originellsten Shows, die VOX im Programm hat.Am Mittwoch wollen Kirsten Petersen und Marcel Amruschkewitz neue Akzente setzen und die US-Ware deutlich reduzieren. Dafür haben sie eine Mischung aus «First Dates Hotel» und Reality an Bord, die auf den Namenhört. Dort sollen alleinerziehende Eltern verkuppelt werden, während die Kinder aus einige Entfernung das Geschehen über einen Bildschrim verfolgen und kommentieren. Die Sendung könnte durchaus originell werden, aber auch qualitativ weit vom VOX-Feeling entfernt sein. Petersen selbst war wohl unumgänglicher Fremdscham bereits anzumerken.Amruschkewitz kündigte weitere Formate an: Zum Beispiel das Format, in dem drei Singles innerhalb von 50 Tagen heiraten wollen. Ob die Sendung allerdings die VOX-DNA ein wenig trashig macht, wurde nicht verraten. In Köln hielt man es für eine gute Idee, das erfolgreiche Nachmittagsprogramm zum Thema Heiraten mit einer Reality-Show zu kreuzen. Bekommt das einst so erfolgreiche Format «4 Hochzeiten und eine Traumreise» eine Neuauflage? Seit über einem Jahr ist das Format von der Bildfläche verschwunden. Eine Antwort blieb man den Zuhörern schuldig.Ebenfalls für den Mittwoch wurde Dr. Carola Holzner verpflichtet, die von Sat.1 zu VOX wechselte.soll als authentische Marke punkten. Nachdem Daniela Katzenberger bei RTLZWEI in die finale Staffel geht, darf man bei VOX erst in einem Jahr wieder auf neue Folgen hoffen. Intreffen zwei Generationen aufeinander, die durch die Pandemie auf der Strecke geblieben sind. Sebastian Lege wurde vom ZDF abgeworben, jetzt macht er am Mittwoch das, was er beim ZDF schon in der Mediathek und am Dienstag gemacht hat:Ein wirklich ambitioniertes Format hat VOX nicht in Planung: Eine Neuauflage von «Zum Schwarzwälder Hirsch» wird es nicht geben. Die Primetime-Shows «Die Höhle der Löwen», «Sing meinen Song» und «Grill den Henssler» haben schon viele Staffeln hinter sich und auch schon Tage erlebt, an denen sie nicht überzeugen konnten. Trotzdem sind keine neuen Adaptionen internationaler Erfolgsshows geplant. Stattdessen werden zahlreiche Sendungen wie «Kitchen Impossible», «First Dates Hotel» und «Mälzer und Henssler liefern ab» kommentarlos fortgesetzt.Bleibt die Frage, ob Amruschkewitz und Petersen die großen Entscheidungen treffen dürfen. Der Unterhaltungschef und Chefredakteur hat nicht das Zepter in der Hand. Genauso wenig wie Kirsten Petersen, die seit Jahren für VOX und RTL arbeitet. Stephan Schmitter ist auf dem Papier VOX-Geschäftsführer, aber auch für viele andere Bereiche zuständig. Bernd Reichart hat den roten Ball in eine goldene Ära geführt, doch die kreativen Würfe bleiben auf der Strecke. VOX konnte als einer der wenigen Sender den Einbruch durch den Streamingbereich verhindern. Seit Jahren hält sich die Fernsehstation bei sieben plus x Prozent, obwohl man weniger große Projekte testet.