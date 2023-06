TV-Geschäft hat mit Vice-Insolvenz wenig zu tun

US-Fernsehen

Morgan Hertzan stellte die neuen Formate vor.

Inmitten des bevorstehenden Schicksals seiner Muttergesellschaft Vice Media Group konzentriert sich Vice TV auf seine neueste Staffel vonund von Vice Studios produzierte Projekte, die kürzlich auf anderen Plattformen gestartet sind, darunterauf ESPN,bei Max undbeim CW Network.Das Unternehmen blickt auch in die Zukunft, indem es zweite Staffeln von «Dark Side of Comedy» und «Sex Before the Internet» bestellt und grünes Licht für die neue Serie «Dark Side of the 2000s» für seinen eigenen Kabelkanal gibt sowie die Vice-Webserie «One Star Reviews» auf den linearen Weg bringt. Wie Morgan Hertzan, Präsident des globalen TV-Bereichs von Vice, es ausdrückte, ist das Vice TV-Netzwerk, das zu A+E Networks gehört, im Moment "sehr, sehr beschäftigt"."Die Teile des Geschäfts, die ich beaufsichtige, laufen wirklich gut", sagte Hertzan gegenüber „Variety“. "Und ich muss sagen, dass unsere Partner in den letzten paar Wochen großartig gewesen sind. Wir haben eine tolle Beziehung zu The CW, wir haben eine tolle Beziehung zu Tubi, wir haben eine tolle Beziehung zu SBS. Alle unsere Vertriebspartnerschaften werden fortgesetzt, alle unsere Partnerschaften für Originalinhalte werden fortgesetzt. Trotz einiger Turbulenzen in den letzten Wochen geht es uns wirklich gut und wir freuen uns auf die Zukunft.""Vice TV ist nicht Teil des Insolvenzverfahrens, unser Betrieb läuft ganz normal weiter", sagte er. "Wir bestellen Sendungen, wir sind auf Sendung, unsere Anzeigenverkäufe funktionieren, wir hatten eine extrem hoch bewertete Nacht am Dienstag.“