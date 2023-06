RTLZWEI-Reality kaum gefragt

Quotennews

Der RTLZWEI-Freitag spielte sich zumeist zwischen 1 und 2 Prozent Marktanteil ab.

Der Blick auf die Quoten von RTLZWEI gefällt am gestrigen Freitag wohl kaum. Über lange Strecken scheitert der Grünwald-Sender an 2 Prozent Marktanteil, die Primetime kann aus dem Ganzen auch keinen guten TV-Tag machen, doch der Reihe nach. Eigentlich beginnt es für RTLZWEI gut.kann zwischen 5 Uhr und 10 Uhr die Reichweite teilweise auf 0,20 Millionen (08:00Uhr) steigern, der Marktanteil zeigt hier gute 5,5 Prozent. Doch damit sind wir schon im prekären Bereich angekommen, über den gesamten Sendetag sollte diese 5,5 Prozent die beste Quote bleiben.ab 10 Uhr holt mit zwei Folgen 0,11 und 0,12 Millionen Zuschauer ab, die Marktanteile rutschen auf 2,6 und 2,0 Prozent. Die Zielgruppe war bereits den Morgen über kaum anwesend, 0,03 und 0,04 Millionen Umworbene sorgten dann für 4,1 und 3,2 Prozent.macht es mit 0,15 und 0,16 Millionen Zuschauer etwas besser, der Marktanteil sinkt dennoch weiter auf 2,1 und 1,9 Prozent. Angekommen im Nachmittagsprogramm beginnt also der Tanz zwischen 2 und 1 Prozent. Nach News-Formaten holen «Die Geissens» um 16 Uhr 1,8 Prozent,fällt auf 1,3 Prozent.ist mit 0,14 Millionen Zuschauern und nur 1,1 Prozent Vorabendprogramm desolat schlecht - immerhin kann die Zielgruppe mit 0,12 Millionen den bisherigen Tagesbestwert markieren und die Leistung mit 5,6 Prozent am Markt aufhübschen.schafft mit 0,36 Millionen Zuschauern den Sprung auf 2,1 Prozent, 0,25 Millionen Werberelevante zeigten gute 8,9 Prozent. Die Primetime macht dann miteinen ordentlichen Job. 0,53 und 0,31 Millionen Zuschauer - Marktanteile von 2,4 und 7,2 Prozent. Reicht das?