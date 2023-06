Netflix zeigt «Liebes Kind» im September

TV-News

Die deutsche Thriller-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann.

Anfang des vergangenen Jahres kündigte Netflix ein Investitionsvolumen in Höhe von 500 Millionen Euro für deutschsprachige Projekte an. Eins davon war die von Constantin Television produzierte Serien-Adaption von Romy Hausmanns Roman, die nun einen Starttermin erhalten hat. Die sechsteilige Thriller-Serie debütiert am 7. September beim kalifornischen Streamingdienst.In den Hauptrollen spielen Kim Riedle, Naila Schuberth, Sammy Schrein, Julika Jenkins, Justus von Dohnányi, Hans Löw und Haley Louise Jones. Die Regie übernahmen übernehmen Isabel Kleefeld und Julian Pörksen, die auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnen. Als Produzenten fungierten Tom Spieß und Friederich Oetker.Netflix beschreibt «Liebes Kind» als Thriller, der da beginnt, wo andere enden: mit einer Erlösung. Lena lebt mit den beiden Kindern Hannah und Jonathan völlig isoliert in einem hochgesicherten Haus. Zu exakt vorgeschriebenen Zeiten nehmen sie ihre Mahlzeiten ein, gehen auf Toilette und ins Bett. Sobald er, ein nicht näher beschriebener Peiniger, den Raum betritt, stellen sie sich auf und zeigen ihre Hände vor. Sie tun alles, was er sagt. Bis der jungen Frau die Flucht gelingt. Nach einem Autounfall wird sie schwerverletzt in Begleitung von Hannah ins Krankenhaus eingeliefert. Doch das wahre Ausmaß dieses Albtraums deutet sich noch in derselben Nacht mit dem Eintreffen von Lenas Eltern an, die seit fast 13 Jahren verzweifelt nach ihrer Tochter suchen.