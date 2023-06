Prime startet «Harlan Cobens Shelter»

US-Fernsehen

Die neue Serie wird Mitte August ausgestrahlt.

Prime Video hat die ersten Bilder und den Premierentermin für die Adaption der Thrillerseriedes ‚New York Times‘-Bestsellerautors Harlan Coben bekannt gegeben. Die Serie ist die erste Zusammenarbeit von Coben mit Prime Video.Die ersten drei Episoden der achtteiligen Serie werden am 18. August exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit ausgestrahlt. Neue Episoden werden jeden Freitag verfügbar sein, bis zum Staffelfinale am 22. September.«Harlan Coben's Shelter» erzählt die Geschichte von Mickey Bolitar, der nach dem plötzlichen Tod seines Vaters ein neues Leben in Kasselton, New Jersey, beginnt. Schon bald wird Mickey in das mysteriöse Verschwinden einer neuen Schülerin an seiner Schule, Ashley Kent, verwickelt, was dazu führt, dass er unvorstellbare Geheimnisse in seiner ruhigen Vorstadtgemeinde aufdeckt.