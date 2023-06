«90 Day Fiancé: The Other Way» kehrt diesen Sommer zurück

US-Fernsehen

Sony Pictures hat neue Folgen für die Show von TLC produziert. Los geht’s bereits im Juli.

Eine brandneue Staffel der Erfolgsseriekehrt in diesem Sommer an einem neuen Abend zurück, wenn sieben Amerikaner das unglaubliche Opfer bringen, für ihre Liebsten um die Welt zu ziehen. In der fünften Staffel werden den Zuschauern sowohl neue als auch wiederkehrende Paare aus dem «90 Day Fiancé»-Universum vorgestellt. Ein Paar hat sich noch nicht persönlich getroffen, ist aber so besessen voneinander, dass sie es nicht mehr ertragen können, getrennt zu sein.Eine Frau hat den Mann ihrer Träume gefunden (im wahrsten Sinne des Wortes), und eine andere widersetzt sich den Warnungen aller in ihrem Leben. Alle lassen Freunde, Familie, Haus, Karriere und Besitz hinter sich, um ihrem Herzen zu folgen. Die neue Staffel startet am Montag, den 10. Juli um 20 Uhr zurückkehrt.Ein Paar sind Brandan (23, Oregon) und Mary (23, Philippinen): Obwohl sie sich noch nie persönlich getroffen haben, verbringen Brandan und Mary jede wache (und schlafende) Stunde per Videoanruf miteinander. Dieses obsessive und besitzergreifende Verhalten hat dazu geführt, dass ihre Freunde und Familien gegen die Beziehung sind, aber nicht zusammen zu sein ist für die beiden keine Option mehr. Beide haben außergewöhnliche Opfer gebracht, um ihre Liebe zueinander zu beweisen, und Brandan hat alles, was er hat, in den Bau eines Hauses für sie auf den Philippinen investiert. Es gibt kein Zurück und keinen Ausweichplan, aber Brandan erlebt ein böses Erwachen, noch bevor sein Flugzeug den Boden verlassen hat.