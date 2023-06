Spanien-Italien-Klassiker schlägt sich wacker

Quotennews

Im Anschluss an das Spitzenspiel der Nation League blieben nur wenig Zuschauer bei der Dokumentation über Tennisstar Alexander Zverev dran.

Der Fernsehsender RTL strahlte am Donnerstagabend die Nations-League-Begegnung zwischen Spanien und Italien aus, das in Enschede stattfand. Da Spanien mit 2:1 gewann, wird das Team am Sonntag im Finale gegen Kroatien spielen. Die ersten 45 Minuten sahen 1,85 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil belief sich auf 5,1 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,50 Millionen dabei, der Marktanteil wurde mit 10,0 Prozent bemessen.Die zweite Hälfte wollten sich 2,43 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen. Ab 21.45 Uhr erreichte der Wettbewerb der UEFA 12,0 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehenden fuhr man noch 0,63 Millionen ein, der Marktanteil wurde mit 13,4 Prozent bemessen. Die Highlights erreichten 2,08 Millionen, der Marktanteil sank auf 11,9 Prozent in der Zielgruppe.Zwischen 23.00 und 00.00 Uhr setzte RTL auf. Die Dokumentation über den deutschen Tennisspieler sicherte sich noch 0,32 Millionen Menschen und generierte grausige 2,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,13 Millionen dabei, der Marktanteil wurde mit 4,9 Prozent beziffert. Christoph Hoffmann begrüßte 0,34 Millionen Menschen beim, das auf 0,13 Millionen Werberelevante kam. Die Sendung fuhr immerhin noch 7,4 Prozent Marktanteil ein.