«Achtung Abzocke» startet erfolgreich

Quotennews

Kabel Eins schaute den Deutschen bereits um 18.55 Uhr auf die Finger.

Bei den Screenforce Days teilte Kabel-Eins-Chef Marc Rasmus mit, dass der Vorabend auch in der kommenden Saison sicher sei. Dazu gehört auch. In der aktuellen Ausgabe testete Bernd Zehner dieses Mal verschiedene heiße Theken in Frankfurt am Main. 0,32 Millionen Menschen sahen die Sendung, die auf magere 1,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen standen 0,10 Millionen und 3,4 Prozent auf der Uhr.Der Start der neunten-Staffel brachte auch Peter Giesel zurück. In dieser Folge war er unter anderem in Argentinien und Ungarn unterwegs, das sahen sich 0,75 Millionen Menschen an, wovon 0,34 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Sendung fuhr 3,4 Prozent bei allen sowie starke 7,1 Prozent bei den jungen Menschen ein.setzte das Programm fort: Kabel Eins-Experte Peter Giesel reiste darin nach Bangkok und testete maßgeschneiderte Anzüge. Bis 23.25 Uhr blieben 0,69 Millionen Menschen dran, der Sender verbuchte 4,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,26 Millionen generiert, der Marktanteil belief sich auf 7,0 Prozent. Schließlich wurdewiederholt, die noch auf 4,5 Prozent in der Zielgruppe kam.