Mögen die Spiele beginnen!

Debatte

von Charly Classen 16. Juni 2023, 11:38 Uhr

Es ist Zeit für mehr Inklusion in unserer Gesellschaft. Ein Gastbeitrag von Charly Classen, Sportchef von Sky Deutschland.

Gemeinsam stark: Mehr Sichtbarkeit für inklusiven Sport und Athleten

Bewusstsein schaffen, mehr Teilhabe erreichen

Es gibt noch viel zu tun

Wettkampf, Spannung, Emotion pur: Ein riesiges sportliches Highlight – und gleichzeitig eine Deutschland-Premiere – stehen vor der Tür: die Special Olympics World Games in Berlin. Es ist das größte inklusive Sportereignis der Welt. Ein Event, das in unserer Hauptstadt die Bühne bekommen wird, die es verdient. Und hoffentlich dazu führt, künftig mehr Inklusion in unser aller Leben zu lassen.Diese besonderen Spiele als Medienunternehmen in die Welt zu tragen ist ein großes Privileg und gleichzeitig eine große Verantwortung. Was uns antreibt, ist vor allem die Vision, eine inklusive Gesellschaft durch die verbindende Kraft des Sports zu unterstützen. Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung gleichberechtigten Zugang zu Sport, Bildung, Kultur und Gesundheitsversorgung erhalten.Seit Monaten fiebern die Teilnehmer auf das riesige Sportfest hin, sie haben hart trainiert und werden alles für den einen Moment geben. Sie werden, wie jeder Sportler, ihre beste Leistung abrufen, wenn die Augen der Welt auf sie gerichtet sind.Mehr Sichtbarkeit, mehr Wahrnehmung, mehr Aufmerksamkeit – genau das ist die Basis, damit wir, auch langfristig, etwas bewirken können. Dafür setzen wir uns jetzt bei den Spielen mit vereinten Kräften ein: Für die Special Olympics haben sich die führenden deutschen Anbieter von Bewegtbild zusammengeschlossen, um mit geballter Medienkraft die Wettbewerbe in Berlin zu begleiten.Es ist eine Allianz, auf die man in ihrer Beispiellosigkeit stolz sein muss. Ich kann mich an kein Event erinnern, bei dem praktisch jedes deutsche Medienunternehmen an der Berichterstattung beteiligt ist und gemeinsam in Workshops Wege erarbeitet hat, um den Zuschauern inklusiven Sport zu präsentieren. Natürlich werden auch wir unsere Sportkompetenz, etwa bei der Produktion des weltweiten Sendesignals, einbringen, um die World Games zu einem Erfolg zu machen.Als Gesellschaft, gerade auch in Deutschland, haben wir noch einiges an Nachholbedarf. Mit unserem Engagement wollen wir helfen, Klischees aufzubrechen und Barrieren zu überwinden, um den Blick für eine neue, unglaublich bereichernde Perspektive zu öffnen. Wir werden daher bei den Special Olympics täglich unterschiedlichen Sportarten eine professionelle Bühne bieten. Wir senden live, drei Stunden pro Tag, und springen von einem Sportereignis zum nächsten. Wir zeigen nicht nur Wettkämpfe, sondern auch Emotionen, wir blicken hinter die Kulissen und erzählen die Geschichten der Athleten. Jeden Abend gibt es die Highlights des Tages und im Talk sprechen wir mit hochkarätigen Vertretern aus Politik, Sport und vielen weiteren Bereichen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Inklusion und Sport. Außerdem sind wir – seit über 10 Jahren Partner von Special Olympics – mit 50 Volunteers zur Unterstützung vor Ort im Einsatz.Wir wünschen uns eine dauerhafte Bewusstseinsveränderung der Gesellschaft sowie selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung. Und wir sind leidenschaftliche und konsequente Gestalter einer solchen inklusiven Gesellschaft.Aktuelle Zahlen aus Großbritannien zeigen, dass 94 Prozent der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung arbeitslos sind – das macht fassungslos. Viele von ihnen wünschen sich eine sinnvolle Beschäftigung. Und genau dazu kann Inklusion im Sport wesentlich beitragen.Die Partner der Medienallianz haben ein gemeinsames Ziel: den Spielen, den wunderbaren Athleten und ihren Leistungen eine starke Stimme zu geben. Ich selbst durfte die Special Olympics schon viele Male erleben, auch als Volunteer: Man kann unglaublich viel lernen. Allein schon, dass es keine Barrieren gibt: Wenn man nett zum anderen ist, ist der auch nett zu einem selbst. Verhält man sich wie ein Idiot, wird einem sehr offen gesagt, dass man ein Idiot ist.Wir machen in unserem Alltag viele Dinge zu kompliziert, oft stellen wir sie dann verbal noch größer dar. Bis sie keiner mehr versteht. Das ist bei den Special Olympics anders: Am Ende gehen alle begeistert, inspiriert und mit einem riesigen Lächeln nach Hause – Athleten, Volunteers, Zuschauer. Andere Sport-Events können sich gerne ein Beispiel nehmen und das ein oder andere abschauen. Und wir als Gesellschaft ebenso. Wer einmal bei Special Olympics dabei war, wird es bestätigen: Es sind einmalige Eindrücke, die für immer bleiben.