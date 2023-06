Buchclub

Der neueste Geniestreich ist eine Novellensammlung über das alltägliche Leben mit einer Prise schwarzen Humor.

Heinz Strunk, geboren 1962, ist ein Autor, Komiker und Kabarettist, der für seine skurrilen und scheinbar misanthropischen Werke bekannt wurde. Dabei gleicht die in seinem neuesten Buch "Der gelbe Elefant" erzeugte Welt dem Leben, wie wir es gewöhnlich kennen. Doch im "Alltag", den Strunk hier literarisch ausmalt, wird Unvorhergesehenes sichtbar. Hierzu zählen erstaunliche Wunder, unerwartete Entwicklungen von Geschehnissen bis hin zur Tendenz schwarzhumorigen Schauderns und Entsetzens.Die Sammlung von spannungsvollen Erzählungen fokussiert zunächst auf eine Seniorenvereinigung mit dem provokanten Namen "Freiwillig über die Klippe". Daraufhin gesellt sich als Kontrast noch ein Auto-Trip in prähistorische Zeiten. Der Bezug zur Gegenwart darf jedoch nicht fehlen - wenn auch mit überraschendem Ausgang: So erlebt ein angesagter Experte in einer Talkshow von Markus Lanz einen wahren Höllensturz. Nicht weniger stresshaft ergeht es einem bodenständigen Landwirt, der sich unvermittelt in der betriebsamen Hektik einer Großstadt wiederfindet. Ebenso wird ein Tourist mitten in der entspannenden Thai-Massage am Strand von schlagartigen Ereignissen überrumpelt.Die Texte des einfallsreichen Autors variieren im wechselvollen Stil zwischen journalistischen Zeitungsberichten, persönlich formulierten Briefen und ergreifenden Grusel-Storys. Jede Erzählung von Strunk ist einzigartig-überraschend, voller Witz und Tiefe, die Leser in ihren Bann ziehen und nicht loslassen. Die Novellensammlung "Der gelbe Elefant" entfaltet originelle Charaktere und spielt fantasiereich mit den Dimensionen der menschlichen Erfahrung. Sie erzählt hierdurch fesselnde Geschichten über die Vielfalt des Lebens. Das gesamte Buch ist ein humorvolles, aber tiefgründiges Werk - und gleichzeitig eine philosophische Reflexion des menschlichen Daseins.Einige Kritiker warnen vor der zum Teil anstrengenden Kollision mit den außergewöhnlich bizarren Persönlichkeiten in Heinz Strunks neuestem Erzählband. Doch gelingt es dem Autor, seine "verschrobenen" Charaktere nuanciert zu beschreiben und ihre inneren Konflikte spannend und authentisch darzustellen. So ist das literarische Novum Strunks wegen seines unterhaltsamen "schwarzen Humors" und seiner tiefsinnigen Lebensweisheiten ein lesenswertes Buch. Mit dem im Frühsommer 2023 erschienenen Werk wird der deutsche Buchmarkt durch die herausfordernde Wortakrobatik des Autors und Satirikers bereichert.