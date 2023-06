Die lange «Penny»-Nacht überzeugt

Quotennews

Am Nachmittag erreichte «Volles Haus! Sat.1 Live» wieder nur enttäuschende Werte.

Jasmin Wagner und Madeleine Wehle dürfen in dieser Woche bei der Fernsehshoweine alte Umbau-Doku ansagen, die bereits vor wenigen Wochen lief. Außerdem wird Alessia Herren begleitet, wie sie ein Kind erwartete. Diese Themen und Boulevard-News erreichten 0,15 Millionen Zuschauer und fuhren 1,8 Prozent Marktanteil ein. Die 90-minütige Sendung sicherte sich 0,04 Millionen und 3,1 Prozent. Die letzte halbe Stunde, die mit den regionalen Magazinen gemessen wurde, schnappte sich 1,7 Prozent bei den Werberelevanten.Inwarf man einen Blick hinter die Kulissen der Therme Erding, des Serengeti Parks in Hodenhagen und den Wasserpark Rulantica in Rust. 0,68 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, dies bedeutete 3,1 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen 0,32 Millionen auf der Liste, das brachte 6,7 Prozent.Um 22.25 Uhr startete Sat.1 mit der großen Penny-Nacht: Los ging es mitmit dem Thema „Große Freiheit Penny-Markt: Chaos im Kiez-Discounter“, der 0,58 Millionen Menschen ab drei Jahren anlockte und 7,9 Prozent in der Zielgruppe holte. Die zweite Folge „Tollhaus Penny-Markt – Offenbarung im Discounter“ kam auf 0,41 Millionen und 7,9 Prozent. Schließlich sahen 0,19 Millionen Menschen „Crazy Penny – Party im Kult-Discounter“, der Film kam auf 6,5 Prozent bei den jungen Menschen. Mit „Penny Reeperbahn – Der Kult geht weiter“ fuhr Sat.1 noch 0,15 Millionen Zuschauer ein, die Sendung kam auf 9,6 Prozent. Mit <