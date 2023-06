ProSieben Fun setzt sechste «Young Sheldon»-Staffel fort

TV-News

Außerdem bringt der Pay-TV-Sender im Juli die finale «The Flash»-Staffel nach Deutschland.

Während das ProSieben-Hauptprogramm derzeit weitestgehend in der Sommerpause steckt, hat Pay-TV-Schwester ProSieben Fun im Juli Neuware angekündigt. Am gestrigen Mittwoch startete dort die aktuelle sechste Staffel der Sitcomin Doppelfolgen, die Anfang dieses Jahres auch bei ProSieben zu sehen war. Im Februar setzte man die Ausstrahlung nach sieben Folgen aus. Die Fortsetzung erfolgt nun beim Bezahlsender, der am 5. Juli den «The Big Bang Theory»-Spin-off um 20:35 Uhr mit der Episode „Drei Juristen und viele sündige Filme“ fortsetzt.Darin stößt Sheldons (Iain Armitage) Vorschlag, eine zentrale Datenbank für Forschungsgelder zu entwerfen, bei Präsidentin Hagemeyer (Wendie Malick) auf reges Interesse. Sie glaubt, mit dieser revolutionären Idee eine Menge Geld machen zu können. Dafür müssen Sheldons Eltern allerdings einen Knebelvertrag unterschreiben, der Präsidentin Hagemeyer sämtliche Vorteile des Deals sichert. Meemaw (Annie Potts) kämpft derweil gegen Pastor Jeff (Matt Hobby) und dessen Forderung, scheinbar unangemessene Filme aus der örtlichen Videothek zu verbannen.Am 6. Juli startet derweil die neunte Staffel vonund folgt damit auf, von der derzeit die zweite Staffel gesendet wird. Für den DC-Superhelden ist es die letzte Staffel, denn US-Sender The CW hatte keine weitere Runde bestellt. Zuletzt zeigte ProSieben Maxx die achte Runde als Free-TV-Premiere und holte damit recht konstante Reichweiten und eine Zielgruppen-Quote von 1,5 Prozent.