«Sonic»-Serie mit fünf neuen Gesichtern

US-Fernsehen

Unter anderem werden Christopher Lloyd und Cary Elwes mitspielen.

Die Live-Action-Seriebei Paramount+ hat fünf neue Darsteller bekommen. Cary Elwes («Robin Hood: Men in Tights»), Stockard Channing («The West Wing»), Christopher Lloyd («Zurück in die Zukunft»), Paul Scheer («Black Monday») und Rob Huebel («Children's Hospital») haben sich der Serie angeschlossen. Details zu ihren Rollen werden noch geheim gehalten.Wie bereits angekündigt, wird Idris Elba erneut die Rolle des Knuckles übernehmen, die er bereits im Film «Sonic the Hedgehog 2» gespielt hat. Zu den weiteren Darstellern gehören Adam Pally, der erneut die Rolle des Wade Whipple übernimmt, sowie Edi Patterson, Julian Barratt, Scott Mescudi und Ellie Taylor. Zu den Gaststars gehören Rory McCann und Tika Sumpter, wobei letztere ihre Rolle als Maddie wieder aufnimmt.Die Serie wurde ursprünglich im Februar 2022 angekündigt. Sie startet in der Zeit zwischen «Sonic the Hedgehog 2» und dem dritten Film der Reihe, der am 20. Dezember 2024 in die Kinos kommen soll. In der Serie erklärt sich Knuckles bereit, Wade als seinen Schützling auszubilden und ihn in den Künsten des Echidna-Kriegers zu unterrichten", heißt es in der offiziellen Beschreibung.