NatGeo dokumentiert Uğur Şahin und Özlem Türeci

US-Fernsehen

Die Entwickler des Impfstoffs gegen Covid-19 nehmen es in einer National-Geographic-Dokumentation mit Krebs auf.

Die Erfinder des Impfstoffs gegen Covid-19 von Pfizer BioNTech werden in der National Geographic-Dokumentation(Arbeitstitel) den Krebs bekämpfen. Der Dokumentarfilm folgt Uğur Şahin und Özlem Türeci, dem Ehepaar, das den deutschen Biotechnologie-Riesen BioNTech aufgebaut hat, wie sie und ihr Team gegen Konkurrenten, Skeptiker, Regierungen und den Krebs selbst antreten, um eine völlig neue Klasse von Medikamenten zu entwickeln, die die körpereigenen Abwehrkräfte nutzen, um Krebs zu besiegen.Der Dokumentarfilm stellt eine Welt vor, in der eine Krebsdiagnose – selbst die aggressivste Art – nicht mehr mit einer brutalen Chemotherapie oder einem Todesurteil gleichzusetzen ist, sondern in der jeder einzelne Krebspatient ein maßgeschneidertes Medikament erhält, das individuell auf die einzigartige Genetik seines Tumors zugeschnitten ist und die Patienten für den Rest ihres Lebens krebsfrei halten könnte. Der Film nimmt die Zuschauer mit an die vorderste Front der bahnbrechenden Wissenschaft und begleitet die Wissenschaftler, Forscher und Patienten, die im Mittelpunkt dieser Bemühungen stehen.Der Film beginnt mit der Geschichte des Kampfes von Şahin und Türeci gegen Covid-19 mit der Entwicklung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech. Jahrelang wurde das Ehepaar als Spinner verspottet und die mRNA, die Technologie, für die sie eintraten, als nutzlos angesehen. Doch die Covid-19-Pandemie bewies, dass mRNA funktionieren und einen Impfstoff liefern konnte, der Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gegen das SARS-CoV-2-Virus schützen würde.Regie bei dem Dokumentarfilm führt der BAFTA-prämierte Filmemacher Patrick Forbes. Er wird von National Geographic Content in Zusammenarbeit mit Oxford Films produziert. Für Oxford Films sind Nick Kent und Simon Finch als ausführende Produzenten tätig. Für National Geographic ist Simon Raikes der verantwortliche Redakteur.Tom McDonald, Executive VP of Global Factual and Unscripted Content, National Geographic, sagte: "In «The Cancer Vaccine» können die Zuschauer eines der größten Ereignisse der Geschichte in Echtzeit miterleben – den Wettlauf der Wissenschaftler auf der Suche nach einem möglichen Heilmittel gegen Krebs. Es ist uns eine Ehre, mit einem beispiellosen Insider-Zugang ein Licht auf die Helden werfen zu können – die Wissenschaftler, Patienten und Menschen, die daran arbeiten, diese Krankheit zu bekämpfen, von der viel zu viele unserer Freunde, Familien und Nachbarn betroffen sind."