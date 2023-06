Nach zähen Verhandlungen: ARD und ZDF zeigen Frauen-WM

TV-News

Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich die EBU und die FIFA geeinigt. In Deutschland ist das in rund einem Monat beginnende Weltturnier bei ARD und ZDF zu sehen.

Lange war nicht klar, ob deutsche Fußball-Fans die Fußball-WM der Frauen, die ab dem 20. Juli in Australien und Neuseeland ausgetragen wird, live im Fernsehen verfolgen können. Zuletzt versicherte die FIFA zwar, dass es keinen Blackout geben werde und die Spiele notfalls über den hauseigenen Streamingdienst FIFA+ verfügbar gemacht würden, doch dazu wird es nun nicht kommen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen die European Broadcastion Union (EBU) und der Fußball-Weltverband kurz vor der Einigung über einen Rechte-Deal. In Deutschland zählen ARD und ZDF zur EBU, die die Spiele damit im linearen Fernsehen kostenfrei übertragen werden.Eine Bestätigung der beiden Sender steht zur Stunde allerdings noch aus. Zuerst hatte die ‚Bild‘-Zeitung darüber berichtet. Die Verhandlungen zogen sich deshalb so in die Länge, da die FIFA das Frauen-Turnier erstmals unabhängig vom Männer-Turnier vermarktet hatte. Laut ‚kicker‘ stand eine Forderung in Höhe von zehn Millionen Euro im Raum. ARD und ZDF waren allerdings zunächst nur bereit etwa die Hälfte für die 64 Turnier-Spiele zu bezahlen, da die Anstoßzeiten durch die Zeitverschiebung nicht attraktiv genug waren.Im vergangenen Jahr war das Finale der Frauen-Europameisterschaft in England das meistgesehene TV-Event des Jahres, obwohl in den zuschauerstarken Monaten November und Dezember die Männer-WM stattfand. Über 18 Millionen Deutsche sahen, wie das DFB-Team von Martina Voss- Tecklenburg im Endspiel dem Gastgeber in der Verlängerung unterlag. Deutschland muss bei der WM in der Gruppenphase zunächst gegen Marokko, Südkorea und Kolumbien antreten. Die Anstoßzeiten sind um 10:30 Uhr, 11:30 Uhr sowie 12:00 Uhr. Ein mögliches Achtelfinale würde am 8. August entweder um 10:00 oder um 13:00 Uhr angepfiffen werden. Am 24. Juni testet die deutsche Mannschaft zuvor gegen Vietnam (live im ZDF) sowie am 7. Juli gegen Sambia (live im Ersten).