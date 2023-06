Mehr Selbstvertrauen dank bequemer Elevator Shoes

Vermischtes

15. Juni 2023, 07:05 Uhr

Bei fehlender Körpergröße erweisen sich Elevator Shoes als eine vielversprechende Möglichkeit, um einige Zentimeter zu gewinnen.

Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff "Elevator Shoes"?

Auch für Promis spielen die Schuhe eine wichtige Rolle

Breit gefächerte Auswahl hochwertiger Elevator Shoes

Mehr Selbstvertrauen, einen dezenten Look und viele weitere Vorteile können die gängigen Schuhmodelle auf dem Markt vorweisen. Und selbst vor der Welt der Promis und bekannten Persönlichkeiten macht der Trend dieser besonderen Schuhe keinen Halt. Wir zeigen, welche verschiedenen Schuhe auf dem Markt zur Verfügung stehen und welche Vorteile die Elevator Shoes vorweisen können.Schon ein kurzer Blick auf die Bezeichnung verrät das Konzept hinter diesen speziellen Schuhen. Der englische Begriff "Elevator" steht für Aufzug. Die Schuhe verfügen wahlweise über eine besonders hohe Sohle oder spezielle Einlagen, die dann für einige zusätzliche Zentimeter bei der Körpergröße sorgen. In erster Linie richten sich die aufwendig produzierten Schuhe an Personen, die unter einer zu geringen Körpergröße leiden und sich gleichzeitig mehr Selbstvertrauen wünschen. Die Elevator Shoes kamen zunächst vor allem in den USA auf den Markt, die Nachfrage steigt allerdings auch in vielen weiteren Ländern deutlich. So bieten bekannte Unternehmen, etwa Mario Bertulli , mittlerweile eine breit gefächerte Auswahl auch für deutsche Kunden an. Bis zu zehn Zentimeter mehr Körpergröße bei einem gleichzeitig unauffälligen Look sind mit den Schuhen möglich.Allerdings erfreuen sich die Elevator Shoes nicht nur im privaten Bereich einer großen Nachfrage, auch Promis greifen gerne auf den Trick für einige zusätzliche Zentimeter Körpergröße zurück. Hier sind vor allem männliche Schauspieler oder Persönlichkeiten betroffen, die im Alltag oder auf dem roten Teppich in entsprechenden Schuhen auftreten. Zu den bekanntesten Beispielen dürfte Tom Cruise gehören. Auch Robert Downey Junior trägt entsprechende Schuhe, um die Körpergröße nach oben zu beeinflussen. Selbst Brad Pitt greift auf Elevator Shoes zurück und trägt diese im Alltag, mit seiner Familie oder während der Arbeit. Zu den weiteren bekannten Namen gehören Mick Jagger oder Sylvester Stallone, die mit den Schuhen im Alltag unterwegs sind.In den gängigen Online-Shops, aber mittlerweile auch vereinzelt vor Ort, profitieren Kunden von einer breit gefächerten Auswahl unterschiedlicher und hochwertiger Elevator Shoes. Die Besonderheit zeigt sich im Übrigen bei einer genauen Betrachtung der verschiedenen Schuhe. Denn obwohl problemlos bis zu sieben Zentimeter und mehr Körpergröße gewonnen werden können, fällt diese Tatsache optisch nicht auf. Die Schuhe sind also bewusst so gestaltet, dass die eigentliche Konstruktion nicht auffällt. Auf den ersten und zweiten Blick handelt es sich also um ganz gewöhnliche Schuhe, die beliebig zum passenden Outfit kombiniert werden können. Dank hochwertiger Materialien überzeugen die Schuhe zudem auch langfristig und stellen nicht nur für kurze Strecken eine gute Wahl dar. Der hohe Tragekomfort wird etwa durch die verwendeten Einlagen erreicht, die sich individuell an den Fuß des Trägers anpassen und somit trotz mehr Größe für eine Entlastung sorgen können. Vom lockeren Freizeitschuh bis hin zum eleganten Stiefel für den Winter lässt das Angebot der Elevator Shoes bereits heute keine Wünsche mehr offen und wird gleichzeitig kontinuierlich ausgebaut.