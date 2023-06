Kabel Eins 2023/24: Mit kleinen Schritten zum Erfolg

Hintergrund

Bei den Screenforce Days kündigte Senderchef Mars Rasmus neue Projekte an.

In den vergangenen Wochen übertrumpfte Kabel Eins seine Inhouse-Mitbewerber ProSieben und Sat.1, denn mit zahlreichen Blockbustern zog man ein großes Publikum an. Das sind zwar nicht immer nur Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, sondern auch ein älteres Publikum. Aber diese Menschen wollen nicht in den zahlreichen Streamingdiensten nach Inhalten suchen oder eine DVD einwerfen. Der stärkste Gegner von Kabel Eins könnte Tele5 werden, das von Warner Bros. Discovery die Bibliothek von Warner Bros und Seven Arts nutzen soll.Viele Baustellen hat Kabel Eins eigentlich nicht. Der Donnerstagabend ist seit Jahren in der Hand von Frank Rosin und Peter Giesel. Der Sternekoch bekommt mehr Aufgaben: Zunächst hatte man neben «Rosins Restaurants» alle zwei Jahre ein weiteres Format in der Pipeline, nun wird natürlich «Roadtrip Amerika» mit Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş fortgesetzt. Schon im Herbst geht es mitlos, in der Rosin sowie Alexander Kumptner in einer Location ein jeweils eigenes Konzept einer Gastronomie aufsetzt. Wer am Ende der Gewinner ist, entscheidet der Verpächter.In der Primetime setzt man auchmit einer zweiten Staffel fort. Senderchef Marc Rasmus hat das Thema geschickt eingefädelt, denn die deutschen Streitkräfte sind seit dem Ukraine-Überfall von Russland im Gespräch. Außerdem holt man daszurück, das künftig mit Thomas Hackenberg in der Originalbesetzung fährt. Allerdings ist es fraglich, ob dieses altbackende Format wieder zu den früheren Werten findet. Vermutlich wird man aber mit ein paar Specials durchaus passable Werte bekommen.geht am Donnerstag, den 31. August, weiter. Am 17. September wird am Sonntaggesendet, ehe ab 15. Oktoberstartet. Die Nachrichten des Senders werden künftig von «Kabel Eins News» in «:newstime» umgewandelt. Die Daytime bleibt mit «Abenteuer Leben», «Mein Lokal, dein Lokal» und «Achtung Kontrolle» konstant. Unklar ist, ob es endlich einmal Abwechslung der immergleichen Krimiserien im Tagesprogramm gibt.Senderchef Marc Rasmus: „Neben der Fortsetzung von Erfolgsformaten wie «Roadtrip Amerika» starten wir auch wieder frisches Factual Entertainment am Vorabend und in der Prime Time. Kabel Eins steht mit seinen Kultfilm-Klassikern sowie dem breitesten und relevantesten eigenproduzierten Programm aller Zeiten auf zwei sehr stabilen Säulen.“