Sat.1 2023/24: Viele Bekanntes, wenig Neues und eine offene Frage

Hintergrund

Sat.1 hat Caroline Frier als Landärztin verpflichtet und Andrea Kiewel darf eine Fernsehgarten-Kopie in der Primetime präsentieren. Mit ein bisschen Reality und dem neuen Quiz «The Floor» soll ein weiterer Wochentag mit Eigenproduktionen bespielt werden. Der Nachmittag wurde aber nicht angegangen.

„Sat.1 ist in den vergangenen Monaten in der Prime Time dank seiner Eigenproduktionen weiblicher und älter geworden. Diese Positionierung wollen wir in den nächsten zwölf Monaten ausbauen“, erklärte Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann im Rahmen der Screenforce Days 2023 und bezog sich dabei auf die Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 59-Jähirgen, die zwischen 20:15 und 23:15 Uhr in den vergangenen zwölf Monaten (1. Juni 2022 bis 12. Juni 2023) eingeschaltet hatten. „Um dieses Ziel zu erreichen, wird Sat.1 ab 2024 mehr Eigenproduktionen in der Prime Time zeigen“, versprach Rosemann.Dementsprechend Primetime-lastig war auch die Programmvorstellung des Bällchensenders. Für den Herbst hat man die bekannten Programmmarkenund, das im Vorjahr während der Winter-Fußball-WM lief, im Programm. Bereits angekündigt war, dass ausab dem 30. Juni eine XXL-Version um 20:15 Uhr wird. Darüber hinaus startet im September die Jubiläums-Staffel vonund Jörg Pilawa präsentiert eine neue Runde von, einen der wenigen Neustarts der vergangenen Saison, der durchschlagenden Erfolg hatte.Laut Rosemann wolle Sat.1 an einem zusätzlichen Abend Eigenproduktionen in der Primetime spielen. Dies soll unter anderem mit der neuen Strategie-Quiz-Show(Arbeitstitel) gelingen. Das Format wurde von John de Mol mit seiner Firma Talpa Concepts entwickelt. In dieser Show treten 100 Kandidaten an. In 99 Duellen ermitteln sie die Sieger. Wer gegen wen spielt, entscheidet sich auf der LED-Spielfläche – quasi auf «The Floor». Ebenfalls neu: Die Hochzeitsshow(Arbeitstitel), die von der «Hochzeit auf den ersten Blick»-Schmiede Snowman Productions entwickelt wurde. Direkt nach einem Treueschwur erleben Paare ein sehr besonderes Kennenlernen – sie müssen zwei Wochen auf Honeymoon Island leben. Allein. Also mit Kamerateam, aber ohne Handy. Das Paradies bringt jedes Pärchen schnell in sehr emotionale Sphären.Für 2024 hat man sich die Dienste von Andrea Kiewel gesichert, viermalin Sat.1 präsentieren wird. Dabei handelt es sich um eine Musik-Sendung, die an ihre ZDF-Sendung «Fernsehgarten» erinnert. Ebenfalls 2024 ins Programm kehrtundsowie die Marken-Check-Reihe.startet zudem am Donnerstag, 13. Juli 2023, mit dem Thema Fast Food. Die weiteren Themen im Sommer: Discounter und Online-Shops. Für 2024 produziert Sat.1 neue Folgen von– mit zwei neuen Ärzten.Sat.1 wird auch weiterhin viel Live-Sport anbieten. „Sat.1 zeigt in den nächsten zwölf Monaten mehr Spitzensport denn je“, so Rosemann. „Elf Bundesliga-Spiele live, die U21-Europameisterschaft und die kommende Eishockey-Weltmeisterschaft.“ Die Eishockey-Weltmeisterschaft startet am 10. Mai 2024. Sat.1 zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft.Während die Primetime also die Programmvorstellung dominierte, wurde das aktuell wohl größte Problem des Senders gar nicht thematisiert: das Nachmittagsprogramm. Ob es mitlangfristig weitergeht, steht derzeit mehr denn je in den Sternen, nachdem man erst am Dienstagabend kurzfristig eine Sommerpause angekündigt hatte. Dennoch hatte Rosemann auch abseits der Primetime neue Formate vorgestellt.„2024 kommt deutsche Fiktion zu Sat.1 zurück“, erklärte der Senderchef. „Wir starten in diesen Tagen mit den Dreharbeiten zu. Die Seriedrehen wir voraussichtlich ab Herbst. Von beiden Serien drehen wir erst einmal 60 Folgen.“ «Das Küstenkommissariat» (Arbeitstitel) wird von Pyjama Pictures produziert, «Die Landarztpraxis» von filmpool entertainment. Beide Serien sind für den Vorabend eingeplant, eine weitere große Baustelle des Senders. In «Die Landarztpraxis» wird Caroline Frier als Landärztin Dr. Sarah König am Schliersee verkörpern. In der bayerischen Idylle verarztet sie Bäuerinnen und Bauern, Bergsteigerinnen und Bergsteiger, Feriengäste – und zur Not auch mal eine Kuh. Dabei schlägt ihr Herz für zwei Männer: ihre alte Liebe Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) und den Bergretter Max (Alexander Koll).Wie es in der Daytime weiter gehen soll, wo zahlreiche Scripted Realitys – von denen man sich eigentlich trennen wollte – permanent wiederholt werden, darauf blieb der Sender einmal mehr eine Antwort schuldig.