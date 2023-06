Sascha Grammel schnappt sich über zwei Millionen

Quotennews

Mit den Wiederholungen der Fernsehformate früherer Jahre zog RTL ein großes Publikum an.

Der Fernsehsender RTL wiederholte am Dienstag die rund 105-minütige Fernsehshow, die erstmals im Januar 2020 bei RTL ausgestrahlt wurde. Dort hatte der Puppen-Comedy-König wieder mit Frederic, Josie, Prof. Hacke & Co. dabei. Den Rerun betrachteten 2,14 Millionen Fernsehzuschauer, das brachte 9,7 Prozent Marktanteil. Die Sendung verzeichnete 0,53 Millionen Werberelevante, die 12,5 Prozent Marktanteil generierten.Im Anschluss war das Specialzu sehen, in dem auch Dr. Eckart von Hirschhausen zu Gast war. 2,11 Millionen Fernsehzuschauer blieben zwischen 21.55 und 22.15 Uhr dran, der Rerun vom 27. November 2021 brachte gute 9,7 Prozent. In der Zielgruppe fuhr man nur noch 0,35 Millionen Zusehende ein, der Marktanteil bewegte sich bei mauen 8,2 Prozent. Mitinformierte Pinar Atalay 1,31 Millionen Zuschauer, die Sendung aus Berlin generierte 7,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,27 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil bewegte sich bei 7,2 Prozent.Das 85-minütigebehandelte dieses Mal das Thema der vielen leerstehenden Wohngebäude und begeisterte somit 1,00 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich 7,8 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die Sendung mit Mareile Höppner 0,26 Millionen. Der Marktanteil lag in dieser Woche bei mittelmäßigen 9,7 Prozent.