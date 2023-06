Neuer «Star Wars»: Disney wirbelt den Kinokalender durcheinander

Kino-News

Der fünfte «Avatar»-Film kommt mit drei Jahren Verspätung in die Kinos. Auch die gesamte Marvel-Veröffentlichung ist ins Stocken geraten.

Walt Disney ändert den Zeitplan für einige seiner größten Spielfilme. Der letzte «Avatar»-Film kommt erst mit dreijähriger Verspätung in die Kinos, dafür wird ein neuer «Star Wars»-Film ins Line-up aufgenommen. Zu den Highlights des Reviews gehören:kommt am 27. Juni 2025 in die Kinos,wurde vom 8. November 2024 auf den 3. Mai 2024 vorverlegt und ein noch unbetitelter «Star Wars»-Film startet am 18. Dezember 2026.Der drittewurde um ein Jahr auf den 19. Dezember 2025 verschoben, «Avatar 4» auf den 21. Dezember 2029 (drei Jahre später) und «Avatar 5» auf den 19. Dezember 2031 (drei Jahre später). Derzeit wird der vierte Teil gedreht, während sich «Avatar» in der Postproduktion befindet. Nach diesem Zeitplan wird der letzte «Avatar»-Film 22 Jahre nach dem Original-Blockbuster von 2009 erscheinen.Zu den weiteren Veränderungen gehört eine umfassende Umstrukturierung bei Marvel.wird vom 3. Mai 2024 auf den 26. August 2024 verschoben, was wiederum eine Verschiebung von(ursprünglich: 26. Juli 2024) auf den 20. Dezember 2024 nach sich zieht.auf den 14. Februar 2025 (ursprünglich: 06.09.2024) undsoll am 2. Mai 2025 (14.02.2025) in die Kinos kommen.wird um ein Jahr vom 2. Mai 2025 auf den 1. Mai 2026 verschoben und nimmt den Platz vonein, der vom 1. Mai 2026 auf den 7. Mai 2027 verschoben wird.Mit dem zusätzlichen «Star Wars»-Film im Dezember 2026 erscheinen in diesem Jahr zwei Filme, die in einer weit entfernten Galaxie spielen. Ein separater «Star Wars»-Film wurde vom 19. Dezember 2025 auf den 22. Mai 2026 verschoben. Ein weiterer «Star Wars»-Film ist für den 17. Dezember 2027 geplant. Disney hat noch nicht bekannt gegeben, worum es in einem dieser Filme gehen wird.Produktionsverzögerungen sind einer der Gründe für die komplette Überarbeitung des Veröffentlichungsplans. Disney hat vor kurzem die Dreharbeiten zu «Blade» und «Thunderbolts» unterbrochen, was sich auch auf den Rest des Marvel Cinematic Universe auswirkt, die miteinander verbunden sind. Was «Avatar» betrifft, so wird die Zeit zwischen den Fortsetzungen für die Postproduktion und die visuellen Effekte genutzt, um die verschiedenen Ökosysteme in der riesigen Welt von Pandora weiter auszubauen, zu entwickeln und zu verfeinern.