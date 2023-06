RTL nimmt «Thats my Jam» wieder aus dem Programm

TV-News

Die Kaulitz-Brüder werden zurück in den Streamingbereich von RTL+ verbannt.

Vor nicht einmal zwei Wochen hatte RTL kurzfristig die Ausstrahlung der Musik-Gameshowim Free-TV angekündigt, nachdem die erste Folge im Anschluss an die «Let’s Dance – Profi-Challenge» mit 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugt hatte. Die erste Folge sollte als Appetitanreger die Zuschauer zu RTL+ locken, wo das Format mit Bill und Tom Kaulitz ausgestrahlt wird. Nach der ansprechenden Free-TV-Premiere plante der Kölner Sender die SEO-Entertainment-Produktion dauerhaft für den Samstagabend ein.Dort liefen bislang zwei Ausgaben, die aber alles andere als gut performten. Weniger als eine halbe Million Zuschauer schalteten jeweils ab kurz vor Mitternacht ein, in der Zielgruppe bewegten sich die Quoten bei miesen 4,9 und 4,3 Prozent. Die alleinige Schuld an den schlechten Marktanteilen trägt «That’s my Jam» jedoch nicht allein, auch das Vorprogramm mit «RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen» (7,8%) und «20 Jahre Deutschland sucht den Superstar» (5,8%) performte sehr schwach. Dennoch müssen die Kaulitz-Zwillinge den Sendeplatz wieder räumen und im Streamingbereich bei RTL+ ihr Publikum finden.RTL zeigt stattdessen ab dem kommenden Samstag, 17. Juni, Wiederholungen von verschiedenen-Specials. Es kommt zur Ausstrahlung eines „Mister Specials“ (17. Juni), von „Die zweite Chance“ (24. Juni) sowie eines „Dance Specials“ (1. Juli).