«Physical 100» geht bei Netflix weiter

Die südkoreanische Fernsehshow soll international bekannter weiter.

, die erste koreanische Show, die die globalen nicht-englischen Charts von Netflix anführt, erhält eine zweite Staffel. Die Show ist eine Mischung aus Talent- und Überlebenswettbewerb, bei dem 100 Teilnehmer, darunter Olympioniken, Profikämpfer, Bodybuilder und ehemalige Soldaten, eine Reihe von Aufgaben bewältigen müssen, um ihre Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Balance und Willenskraft zu testen und den perfekten Körperbau zu entwickeln. In der Sendung wurden Männer und Frauen, Amateure und Profis gemischt.Die Show beinhaltete einen Gipsabdruck des Torsos eines jeden Teilnehmers. Dieser wurde bei ihrem Ausscheiden mit einem Vorschlaghammer zerstört. Die erste Staffel wurde im Januar veröffentlicht und hielt sich den ganzen Monat über in den Top10. Mehr als einen Monat nach ihrer Premiere erreichte sie rund 45 Millionen Sehstunden und war damit die zweitmeistgesehene Sendung auf dem Dienst.Die erste Staffel mit neun Episoden wurde von Woo Jin-yong gewonnen, einem 37-jährigen CrossFit-Sportler und Snowboarder, der den Hauptpreis in Höhe von 300 Millionen KRW (243.000 US-Dollar) erhielt. Er gewann ein kreisförmiges "Catch-the-tail"-Rennen, bei dem er mehr als 20 Runden um eine Rennstrecke lief."Wir sind sehr dankbar, dass «Physical: 100» so viel Liebe von Fans auf der ganzen Welt erhalten hat, und wir haben auf alle Kommentare und Rückmeldungen geachtet", sagte Jang in einer vorbereiteten Erklärung. "Wir haben beschlossen, die Essenz der Show - die Suche nach dem perfekten Körper - beizubehalten und gleichzeitig neue Elemente einzuführen. Dies ist unsere Art, den Fans der Show unsere Dankbarkeit auszudrücken."