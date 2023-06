Disney setzt «Arielle» als Serie fort

US-Fernsehen

«The Little Mermaid» wird für Disney Junior als animierte Serie produziert.

Als eine der größten Ankündigungen des diesjährigen Animationsfestivals in Annecy hat Disney Branded Television grünes Licht für eine neue Zeichentrickserie für Vorschulkinder gegeben:, inspiriert von der äußerst beliebten Geschichte «Die kleine Meerjungfrau». Die Ankündigung wird heute von Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television, während des Animationsfestivals in Annecy bei einer Präsentation neuer Projekte und Sneak Peaks für die kommenden Titel von Disney Branded Television und Disney EMEA gestartet.Die neue Serie folgt der jungen Ariel und zeigt beliebte Charaktere wie König Triton, Ursula, Sebastian und Flunder sowie spannende Neuzugänge. «Disney Junior's Ariel» soll 2024 weltweit auf den Disney Plattformen starten. Die Serie startet in dem fantastischen, von der Karibik inspirierten Unterwasserkönigreich Atlantica und dreht sich um Ariel und ihre lustigen, actionreichen Meerjungfrauen-Abenteuer mit ihren Freunden."Bei der Entwicklung von «Disney Junior's Ariel» war uns klar, dass wir eine Atmosphäre schaffen wollten, die lebendig und magisch ist und die Fantasie unserer jungen Ariel zur Geltung bringt, die, wie unser Vorschulpublikum zu Hause, so groß ist wie das Meer", fügt Alyssa Sapire, Senior Vice President of Development, Series and Strategy bei Disney Junior, hinzu.