«Karters» kommt von Mediawan

US-Fernsehen

Außerdem stellte das Unternehmen die Produktion von «Witch Detectives» vor.

Während des Animationsfilmfestivals in Annecy stellte Mediawan Kids & Family eine Reihe neuer jugendorientierter Serien vor, darunterund, und schloss zudem einen Lizenzvertrag mit DeAPlaneta Entertainment ab. Mediawan Kids & Family wird von dem Animationsveteranen Julien Borde geleitet und ist eine Abteilung des internationalen Film- und Fernsehkonzerns Mediawan, zu dessen jüngsten Akquisitionen auch Brad Pitts Plan B gehört.Mediawan Kids & Family kooperiert mit Warner Bros. Discovery EMEA bei der Produktion und dem Vertrieb der Zeichentrickserie «Karters» für die linearen und nicht-linearen Dienste von Warner Bros. Discovery. Die actiongeladene Serie wird auf Cartoonito für EMEA Premiere haben und von Mediawan Kids & Family Distribution weltweit mit Ausnahme von Lateinamerika vertrieben werden. Sowohl «Karters» als auch «Witch Detectives» werden von Aton Soumaches erstklassiger Method Animation («The Little Prince») produziert, zu deren Referenzen auch «The Three Musketeers» gehört. «Witch Detective» wurde bereits von TF1 und Super RTL gekauft.Um neue Franchises aufzubauen, hat sich Mediawan Kids & Family auch mit DeAPlaneta Entertainment zusammengetan, um Lizenzen zu vergeben und Merchandising zu betreiben. Die Partnerschaft beginnt mit «Karters», für das DeAPlaneta Entertainment als exklusiver, weltweiter Master Licensing Agent fungiert und die TV-Serie mitproduziert sowie in verschiedenen Gebieten wie Lateinamerika vertreibt. DeAPlaneta Entertainment wird auch die weltweite Lizenzierung von «Witch Detective» und «The Three Musketeers» übernehmen.