Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Wer ist das Phantom?» bei ProSieben? Sind die Griswolds bei Kabel Eins beliebt?

Die Nummer eins am Dienstag war Das Erste mit(3,80 Millionen) und(4,09 Millionen), die 17,5 und 18,0 Prozent Marktanteil holten sowie 9,3 und 8,7 Prozent bei den jungen Menschen generierten. Mitundsicherte sich die blaue Eins 1,86 und 2,05 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 9,1 u12,1 X Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 4,1 und 7,7 Prozent auf der Uhr.Das ZDF setzte aufund das, die 1,53 und 3,26 Millionen holten. Die Marktanteile bewegten sich bei 6,9 und 15,8 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 4,5 und 7,8 Prozent Marktanteil ein. ProSieben wiederholte die Rateshow, die sich 0,51 Millionen Zuschauer ansahen und schlechte 5,3 Prozent Marktanteil holte. Es lief noch, das bis 01.15 Uhr dauerte und 0,29 Millionen Zusehende einfuhr. Bei den Werberelevanten verzeichnete man 5,6 Prozent.Bei RTL gab eszu sehen, das 2,14 Millionen und 12,5 Prozent in der Zielgruppe kam. Eine neue-Folge hatte Sat.1 im Gepäck, die 0,96 Millionen und 6,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Menschen erreichte. Eine Wiederholung vonschaffte 1,07 Millionen und 5,6 Prozent. VOX präsentierteund, die Programme holten 0,78 und 0,41 Millionen und fuhren 8,0 und 4,9 Prozent in der Zielgruppe ein.brachte es bei RTLZWEI auf 0,53 Millionen und 5,7 Prozent. Kabel Eins bestückte den Abend mitund, die 0,58 und 0,42 Millionen hatten und 7,0 und 8,3 Prozent Marktanteil im Gepäck hatten.