Lord of the Dance könnte verfilmt werden

Michael Flatley arbeitet mit einer Firma an einem Film.

Michael Flatley, am besten bekannt als Schöpfer und Star der irischen Bühnenshow "Lord of the Dance", soll mit einer biografischen Dramaserie über sein Leben auf der Leinwand verewigt werden. Die von StoryFirst produzierte Serie mit dem vorläufigen Titel «Dancelord» wird als "Biopic ohne Tabus" bezeichnet, das die Höhen und Tiefen von Flatleys schillerndem Leben aufzeichnet.Das Drehbuch stammt von Micho Rutare («Z Nation»), das Casting soll in Kürze beginnen. Jessica Sherman («Star Wars: The Force Awakens») ist als Casting-Direktorin mit an Bord. "Für jeden transzendenten Moment auf der Bühne erträgt Flatley zermürbende Stunden voller Schmerz und die Einsamkeit der Straße", heißt es in der Synopsis. "Von den Medien verspottet und zeitweise von allen außer seinen Fans angezweifelt, kommt Flatley immer wieder zurück, tanzt bis ins mittlere Alter aus vollem Herzen und verändert den irischen Tanz für immer."Flatley wurde in Chicago geboren, wo er trotz der Bedenken seiner Lehrer für traditionellen irischen Tanz seine eigenen, einzigartigen Techniken entwickelte, die ihm 1994 mit "Riverdance" zu weltweiter Anerkennung verhalfen. Nach einem Streit mit den Produzenten der Bühnenshow wurde er jedoch kurzerhand entlassen, was ihn dazu veranlasste, eine eigene, neue Show zu entwickeln: "Lord of the Dance".