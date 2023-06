«Public Affairs»: Helgi Schmid und Nilam Farooq stehen für Sky vor der Kamera

TV-News

Die Serie über den verwobenen Machtapparat der Berliner Politik und Lobbyismus soll im kommenden Jahr erscheinen.

Der Pay-TV-Sender Sky hat die neue Serieangekündigt, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll und derzeit in Berlin gedreht wird. Vor der Kamera stehen Helgi Schmid und Nilam Farooq als die beiden Lobbyisten Max Lentor und Valerie Hazard, denn die achtteilige Dramedy verspricht einen Blick hinter die Kulissen des verwobenen Machtapparates der Berliner Politik und des Lobbyismus, in der sich die beiden Konkurrenten beweisen müssen.Max ist der aufstrebende Lobbyist, die unangefochtene Nummer eins in der Hauptstadt. Bis Valerie von Brüssel nach Berlin kommt, um bei der Konkurrenzfirma ihre Karriere voranzutreiben und Max dabei in die Quere kommt. Sie ist eine ernstzunehmende Gegnerin. Obwohl immer wieder Funken zwischen den beiden sprühen, spielen Max und Valerie lieber gegeneinander, als auf der gleichen Seite. Dabei schaffen sie es jeweils mit Charme, Köpfchen und Strategie an ihr Ziel zu kommen. Sky verspricht, dass «Public Affairs» hinter die Kulissen der Macht und der Mächtigen im politschen Berlin blickt – mal überraschend und entlarvend, mal bitter und komisch. Die Serie entführt in die Welt der Hauptstadt-Politik und hinter die Fassaden der erfolgsgetriebenen Gegner Max und Valerie. Neben Wirtschaftsinteressen und dazugehörenden Machtspiele haben sie private Geheimnisse, die sie zu wahren versuchen.In weiteren Rollen spielen Valerie Stoll, Ulrike Kriener, Jan Gregor Kremp, Johannes Allmayer, Brix Schaumburg, Barbara Philipp, Bärbel Schwarz und Thorsten Merten. Regie führen Wolfgang Groos und Matthias Koßmehl nach Drehbüchern von Christian Jeltsch, der die Geschichten zusammen mit Anneke Janssen und Sebastian Bleyl verfasst hat. Die Produktion übernimmt Isarstraßen Film Produzenten sind Susanne Porsche und Felix Fichtner. Producerin ist Lara von Stumberg. Für Sky Deutschland verantworten Flo Weber als Executive Producer, Stella Flicker als Executive Producer sowie Tobias Rosen, Vice President Sky Studios Deutschland, und Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland das Projekt.„Mit «Public Affairs» möchten wir unseren Sky Originals eine weitere Serie höchster Qualität hinzufügen. Dabei freuen wir uns besonders, dass wir mit Nilam Farooq und Helgi Schmid zwei so großartige Schauspieler:innen an der Spitze gewinnen konnten, die der Serie ihr Gesicht verleihen. Mit ihnen zusammen in die Welt der Machtspiele und des Lobbyismus von Berlin einzutauchen soll unterhalten, Spaß machen und zugleich Einblicke in eine uns sonst stets verschlossene Welt schenken“, erklärt Tobias Rosen.Susanne Porsche und Felix Fichtner fügen an: „Wir freuen uns sehr über unsere Serie «Public Affairs» – als große Gesellschafts-Serie über unser Land und wie wir regiert werden! Aus der Sicht von Lobbyisten, ohne die einfach nichts läuft. Am Puls der Zeit, knallhart recherchiert, mutig und unterhaltsam erzählt. Zu 100% unparteiisch. Für Deutschland und die Welt.“