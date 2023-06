Ellen Pompeos Abschied lässt ProSieben-Quoten steigen

Quotennews

«Grey’s Anatomy» steigerte sich erstmals in dieser Staffel auf über acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Beeindruckend sind die Werte aber weiterhin nicht.

Das US-Publikum musste sich in der Episode „I’ll Follow the Sun” von Meredith Grey, seit über 400 Folgen gespielt von Ellen Pompeo, aus der Serieverabschieden. Die siebte Folge der 19. Staffel war für ABC aus Quotensicht aber kein Highlight. Die Werte blieben im Februar 2023 auf dem Niveau der Vorwochen. Am gestrigen Montag war nun das deutsche Free-TV-Publikum an der Reihe, denn ProSieben strahlte jene Folge aus. „Ich folge der Sonne“ ließ die Werte hingegen steigen.Insgesamt sahen die einstündige Folge ab 20:15 Uhr 0,72 Millionen Zuschauer, was einem geteilten Staffelbestwert entsprach und den Marktanteil erstmals über die Drei-Prozent-Marke auf 3,2 Prozent steigen ließ. In der Zielgruppe waren mit 0,38 Millionen Umworbenen und 8,5 Prozent Marktanteil ebenfalls Topwerte in diesem Jahr drin. Keine der bisherigen Episoden schaffte den Sprung über die Acht-Prozent-Grenze.Auch die Nachfolgenden Programme profitierten von der «Grey’s»-Steigerung.hielt die Werte konstant. Die Reichweite belief sich auf 0,70 Millionen, darunter 0,40 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich bei 3,1 Prozent bei allen und 8,5 Prozent in der Zielgruppe. Die-Doppelfolge kam ab 22:11 Uhr noch auf 0,49 und 0,33 Millionen Zuschauer, die 2,9 und 3,1 Prozent Marktanteil belegten. In der Zielgruppe waren 0,27 und 0,16 Millionen sowie 7,2 und 6,7 Prozent drin.