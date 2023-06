Fox News schickt Tucker Carlson Unterlassungserklärung für neue Twitter-Serie

US-Fernsehen

Der Kampf zwischen dem ehemaligen Nachrichtenmoderator Tucker Carlson und dem Unternehmen Fox News wird immer hitziger.

Der Kabelnachrichtensender, der am 24. April bekannt gab, dass er sich von seinem Star-Moderator getrennt hat, schickte Tucker Carlson am 7. Juni eine Unterlassungserklärung wegen seiner neu gestarteten Twitter-Show, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.Der Brief kam Stunden nach Carlsons erster Sendung, die am 6. Juni auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht wurde. Die Folge, die zehn Minuten und 27 Sekunden dauerte, wurde in Carlsons Heimstudio in Maine aufgezeichnet und nahm jeden aufs Korn, von Senator Lindsey Graham über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bis hin zu den Mainstream-Medien. Die Sendung wurde bisher 114,8 Millionen Mal aufgerufen. Eine zweite Folge, die am 7. Juni veröffentlicht wurde und mit zwölf Minuten und 38 Sekunden etwas länger ist, wurde nach Angaben von Twitter bisher 54,9 Millionen Mal aufgerufen.Es wird vermutet, dass Fox Carlsons Jahresgehalt in Höhe von 20 Millionen Dollar in einer ähnlichen Vereinbarung wie die des ehemaligen Fox Business-Moderators Lou Dobbs auszahlt. Moderatoren, die ohne ersichtlichen Grund aus ihren Positionen bei nationalen Nachrichtensendern gedrängt werden, können sich in der Regel den Großteil ihres verbleibenden Vertrags auszahlen lassen. Im Gegenzug ist es ihnen in der Regel untersagt, in konkurrierenden Medien aufzutreten, bis die Vertragslaufzeit abgelaufen ist. In Carlsons Fall geht es um die Frage, ob Twitter als konkurrierendes Medium angesehen werden kann oder nicht.