Im Juli startet Disney-Version von «The Good Wife»

International

Der Micky-Maus-Konzern hat seine eigene indische Version herstellen lassen.

Kajol, eine der beliebtesten Schauspielerinnen Indiens, spielt die Hauptrolle in der Disney+ Hotstar-Serie, der indischen Adaption der CBS-Serie «The Good Wife». Produziert von Banijay Asia und Ajay Devgn FFilms, wird «The Trial» von Suparn S. Varma («Rana Naidu») inszeniert.In dem Gerichtsdrama spielt Kajol die Rolle von Noyonika Sengupta, einer Hausfrau, die gezwungen ist, wieder als Anwältin zu arbeiten, nachdem ihr Mann wegen eines öffentlichen Skandals hinter Gitter muss. Zur Besetzung gehören auch Sheeba Chaddha, Jisshu Sengupta, Alyy Khan, Kubbra Sait und Gaurav Pandey in Schlüsselrollen. Am 16. Juli startet die neue Serie.Gaurav Banerjee, Head, Content, Disney+ Hotstar, teilte mit: "Die Realisierung von «The Trial» ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit und der Unterstützung aller Beteiligten, sei es der Regisseur Suparn, unsere charismatische Hauptdarstellerin Kajol oder unser Produzent Deepak Dhar von Banijay. Bei Disney+ Hotstar streben wir danach, Inhalte zu liefern, die das Genre definieren und sehr unterhaltsam sind, und dieser Titel ist genau das. Wir freuen uns darauf, diese inspirierende Geschichte für unsere Zuschauer zu präsentieren und hoffen, dass sie ihnen gefällt."