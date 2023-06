«The Idol» gibt Zuschauer ab

US-Quoten

Gegenüber der Premiere sind wohl zwölf Prozent weniger dabei gewesen.

Die zweite Episode vonmit dem Titel "Double Fantasy" erreichte am Sonntagabend 800.000 Zuschauer bei HBO und Max. Das ist ein Rückgang von zwölf Prozent gegenüber den 913.000 Zuschauern, die die Serienpremiere in der vergangenen Woche eingeschaltet haben. Die von Warner Bros. Discovery gemeldeten Zahlen sind eine Kombination aus Nielsens Messung der linearen Zuschauerzahlen auf dem Kabelkanal von HBO und WBDs eigenen Daten zu den Streams auf Max.Nach Angaben von WBD waren die Streams der Episode bis Sonntagnacht "fast gleich" mit denen der Vorwoche, was bedeutet, dass der Rückgang der Zuschauerzahlen größtenteils im Kabel erfolgte. Nielsen-Daten zeigen, dass etwa 232.000 Zuschauer Episode eins am Abend der Premiere im Kabel verfolgten, was bedeutet, dass etwa 681.000 Zuschauer die Episode als Stream abgerufen haben. Wenn die Streaming-Zuschauerzahlen für Episode zwei gleich geblieben sind, kann man also davon ausgehen, dass etwa 119.000 Zuschauer die Episode im Kabelfernsehen gesehen haben.Aber es gibt auch bessere Nachrichten für die Serie: WBD berichtet, dass Episode eins nach einer Woche verzögerter Ausstrahlung auf Max nun 3,6 Millionen Zuschauer erreicht hat – und damit die Leistungen der Serienpremieren von «Euphoria» ► und «The White Lotus» in derselben Zeitspanne übertrifft.