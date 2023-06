Dick Clark Productions und Todd Boehlys Eldridge erwerben die Golden Globe Awards

Wirtschaft

Die bisherige Leitung der Hollywood Foreign Press Association wird geschlossen, teilten die Unternehmen mit.

Die Golden Globe Awards stehen vor großen Veränderungen, nachdem Dick Clark Productions und Todd Boehlys Eldridge die Vermögenswerte der Awards von der gemeinnützigen Hollywood Foreign Press Association erworben haben, die die Globes in eine neue Ära überführen wird.Die neuen Eigentümer werden die Vermögenswerte und das Bargeld der HFPA nutzen, um die Golden Globe Foundation zu gründen, die die Tradition des wohltätigen Engagements der HFPA fortsetzen wird. Die Preisverleihung selbst und die damit verbundenen Vermögenswerte werden nun Teil des gewinnorientierten Geschäftsbetriebs von Dick Clark Productions sein, das seit langem mit der HFPA für die Preisverleihung verbündet ist. Der Ausstieg aus dem gemeinnützigen Status der HFPA wird es den Globes ermöglichen, viel mehr kommerzielle Möglichkeiten zu verfolgen, als dies unter dem HFPA-Regime möglich war.Die derzeitige Präsidentin der HFPA, Helen Hoehne, sagte, der Deal sei von den rund 95 Vollzeit-Mitgliedern der Vereinigung genehmigt worden. Finanzielle Details des Geschäfts wurden nicht bekannt gegeben. Der Erlös aus dem Verkauf der HFPA an Dick Clark Productions und Eldridge geht an die Globes Foundation, die damit ihre Mittel für wohltätige Zwecke aufstocken kann. "Wir freuen uns, diese von den Mitgliedern mit Spannung erwartete Transaktion abschließen zu können und den Übergang von einer mitgliedergeführten Organisation zu einem kommerziellen Unternehmen zu vollziehen", sagte Hoehne.